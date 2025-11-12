GOLD, Золото и XAUUSD
Привет!
Стоит ли покупать золото по 1130 ?
Привет!
Стоит ли покупать золото по 1130 ?
Конеш
На какой цифре фиксировать прибыль?
доливайся
по любому пойдет вправо
здесь только программеры?
Что никто совсем не торгует?
Какая же цена для выхода из позиции?
Закрыл позицию по 1140,8, посчитав, что 3640% годовых вполне приличная прибыль.
Поздравляю!
У меня как то не выходит на бирже нормально - кажется, что многие вещи с форекса там не работают - к примеру дикие тренды бывают без откатов.
Изначально я задал вопрос по нескольким причинам.
1. Золото, уже несколько лет падает в цене, при этом себестоимость добычи и аффинажа (доводка до 99,99%) из различных источников
определяется как 1000 - 1100$ за тройскую унцию.
Вроде бы "Куда дальше падать?"
2. Но если посмотреть на USD_INDEX, то не трудно увидеть его сильную тенденцию и потенциал к росту, тем более
большие ожидания от заявлений Трампа о росте экономики США, полный разгром Ближнего востока и загибающуюся Европу.
3. Статистика по золоту
Сегодня 46% покупаемого миром золота идет на инвестиционные (36%) и государственные резервные цели (10%),
а в мировом запасе 34% золота лежит мертвым грузом.
Это означает, что прекращение инвестирования в золото снижает спрос на него в два раза,
а распродажи инвестиционных запасов могут в течение многих лет покрывать потребности рынка.
Но и это еще не все: 37% потребляемого золота не добывается, а получается из переработки.
(Себестоимость вторичного золота сегодня не превосходит $600–650 за унцию)
Вот и получается, что уровень "скатывания" золота вниз лежит далеко за пределами его себестоимости.
Лично я думаю, что в районе 750 - 800$ за тройскую унцию.
А каково Ваше мнение?
