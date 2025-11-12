GOLD, Золото и XAUUSD - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Инд долл может падать еще долго, т.к. начался 7-летний цикл ослабления бакса. А по золоту вообще классика
Максим, на мой взгляд, Вы спрогнозировали очень даже логично и убедительно. Возможно, из-за ослабления USD мы будем наблюдать дальнейший рост EURUSD. Даже выше 1.1800. Сейчас 12:00. Пока EURUSD на D1 откат вниз два дня. Но сегодня (20июля) в 14:45 по Киеву процентная ставка EUR. А 26 июля проц ставка по USD. И всё, я думаю, затишье до 7 сентября (% ставка по EUR). Таким образом, 20 июля и 26 июля определят поведение EURUSD на вот этот отрезок времени - до 7 сентября. Скорее всего будет флет, но посмотрим.
Максим, на мой взгляд, Вы спрогнозировали очень даже логично и убедительно. Возможно, из-за ослабления USD мы будем наблюдать дальнейший рост EURUSD. Даже выше 1.1800. Сейчас 12:00. Пока EURUSD на D1 откат вниз два дня. Но сегодня (20июля) в 14:45 по Киеву процентная ставка EUR. А 26 июля проц ставка по USD. И всё, я думаю, затишье до 7 сентября (% ставка по EUR). Таким образом, 20 июля и 26 июля определят поведение EURUSD на вот этот отрезок времени - до 7 сентября. Скорее всего будет флет, но посмотрим.
К сожалению, графика ЭКЮ до 1990 г. у меня нет, было бы интересно проследить, но с 1990 года ярко выраженные 7-летки, можете даже сами перепроверить. Да и вообще весь график сам по себе зеркальный интуитивный :)
Какой именно по силе может быть рост я не знаю, т.к. нет склейки с экю, но можно предположить как минимум до 50% коррекции к предыдущему семилетнему циклу.
А на недельках формация вниз была явно коррекционная, по классике если в волне посередине треугольник и всего 2 волны то это не может быть ничем иным как зигзаг (коррекция). И ноги у зигзага примерно равны по длине и по времени, что может говорить как раз что такая формация себя уже отработала и должна быть смена долгосроч. тенденции
А если еще немного пофантазировать на месячном графике, то:
Верне, это не фантазия, а прогноз по принципу наименьшего сопротивления - как котировке наиболее просто было бы двигаться, ответ - по подобным циклам.
То есть, вполне вероятно что Трамп и в самом деле ставленник Путина (шутка) :)
время покажет
Сообщите пожалуйста когда у вас стоп сработает, тоже продам
Сообщите пожалуйста когда у вас стоп сработает, тоже продам
имеете ввиду стоплосс? один уже сработал. Я тестирую свою нейросеть, так воодушевился, последние 4 недели сигналы были точными. На этот раз промах, я ее до обучил. Она все же настаивает на снижение цены на следующую неделю
Парни привет. Есть кто активно торгует золото? Интересно на основе каких данных принимаете решения?
И второй вопрос, у кого какие успехи и как долго торгуете? Интересны результаты других по этому инструменту
Парни привет. Есть кто активно торгует золото? Интересно на основе каких данных принимаете решения?
А что, сначала тему прочесть лень?
А что, сначала тему прочесть лень?
Так я Ее прочёл, 4-7 человек в ветке пишут различные мысли, про корреляцию с долларом, 7 годовалые циклы и т.д стало действительно интересно, кто как торгует этот инструмент и как успехи? К примеру: сливаю, торгую в 0, я из тех 5% кто что имеет, или я просто бог)))
Анализируйте графики чуть больше М5, к примеру D1 и выше
Похоже надо понемногу продавать: