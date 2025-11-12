GOLD, Золото и XAUUSD - страница 96
Насчет рабочей ТС...
Не хотел ничего публиковать, чтобы не посчитали, что оправдываюсь...
Но результаты заслуживают внимания...
Демка .... уууу... :(((
некоторое разочарование даже
без обид :-)
Юрий, зря так. Сейчас сэнсэй придёт и обзовёт полоумным дебилом, другого ответа от него ожидать не стоит.
Ну этой ситуации быть "дебилом" будет даже почетно , )
ну хоть поржали :-)
Для этого Юрий и спрашивал)
Анализ по золоту:
ТЕКУЩЕЕ состояние рынка - тренд вверх.
тут интересно пожалуй смотреть состояние на всех ТФ тренд затем складывать вычисляя глобальный тренд а не тренд на одном ТФ
p.s.
W1 D1 H12 H4 H3 взаимозачет H8 H6 вверх - т е в итоге тренд вверх
ПРИМЕР ( по этой стратегии по золоту ):
W1 - флэт
D1 - флэт
Н12 - флэт
Н8 - тренд вверх
Н6 - тренд вверх
Н4 - флэт
Н3 - флэт
Н2 - флэт
Советник так и работает... Открывает позицию ТОЛЬКО при совпадении направлений ВСЕХ индикаторов из определенного списка графиков...
Закрытие позиции можно настроить на меньшем графике, чем генеральный тренд...
Например: по инд.3 на графике Н8 - при пересечении индикатора через ноль... ( или как-то по другому...))
С утра фьючер GOLD-6.22 похоже отыграет вниз,
уровни не вижу ) , может ближе к району 1950