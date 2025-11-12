GOLD, Золото и XAUUSD - страница 96

Serqey Nikitin #:

Насчет рабочей ТС...

Не хотел ничего публиковать, чтобы не посчитали, что оправдываюсь...

Но результаты заслуживают внимания...


Демка .... уууу... :(((

некоторое разочарование даже

без обид :-)

 
Yuriy Zaytsev #:

Юрий, зря так. Сейчас сэнсэй придёт и обзовёт полоумным дебилом, другого ответа от него ожидать не стоит.

 
Vitaly Muzichenko #:

Ну  этой ситуации  быть "дебилом"  будет даже почетно , )

 
Maxim Kuznetsov #:

ну хоть поржали :-) 

Для этого Юрий и спрашивал)

 

Анализ по золоту:



ТЕКУЩЕЕ состояние рынка - тренд вверх.

 
Serqey Nikitin #:

тут интересно пожалуй смотреть состояние на всех ТФ тренд  затем складывать вычисляя глобальный тренд а не тренд на одном ТФ

p.s.


W1 D1 H12 H4 H3  взаимозачет     H8 H6 вверх - т е в итоге тренд вверх

    

ПРИМЕР ( по этой стратегии по золоту ):

W1 - флэт

D1 -  флэт

Н12 - флэт

Н8  - тренд вверх

Н6  -  тренд вверх

Н4 -  флэт

Н3 - флэт

Н2 - флэт

 
Yuriy Zaytsev #:

тут интересно пожалуй смотреть состояние на всех ТФ тренд  затем складывать вычисляя глобальный тренд а не тренд на одном ТФ

Советник так и работает...  Открывает позицию ТОЛЬКО при совпадении направлений ВСЕХ индикаторов из определенного списка графиков...
XAUUSDH2            Цель 1968.71.

XAUUSDH2 1968.71

 
Советник так и работает...  Открывает позицию ТОЛЬКО при совпадении направлений ВСЕХ индикаторов из определенного списка графиков...

Закрытие позиции можно настроить на меньшем графике, чем генеральный тренд...

Например:  по инд.3  на  графике Н8 - при пересечении индикатора через ноль... ( или как-то по другому...))



 

С утра фьючер GOLD-6.22 похоже отыграет вниз,

уровни не вижу ) ,  может ближе к району 1950

