SanAlex:

наверное вы правы к 2020 - число очень подходящее 

Чуток продано по 4370 рублей за грамм, деньги понадобились. . Не уверен, но думаю, что дальше расти будет. Консолидация на несколько недель.

 
грядет коррекция, по-моему. Среда 21:00 

 

Новость уже устарела, но интересно.

Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью
В Китае вскрылась крупная афера, в которую оказался вовлечен крупнейший переработчик золота в стране, компания Wuhan Kingold Jewerly. Часть ее слитков оказалась позолоченной медью.
 
В прошлый кризис тоже были вбросы про позолоченный Вольфрам ) Хвост виляет собакой))

 
Так интересно, было ли вообще золото или его стащили - где то же оно в любом случае покупалось...

 
Не так давно в Китае арестовали отставного высшего полицейского чина. У него в подвале хранились сотни килограмм, если не тонны (уже не помню), золота в банковских слитках. Стоимость сопоставима с ВВП мелких евростран.

 
Откуда такие данные? Кто то собрался продавать?
 
после прошлого собрания (10 июня) около 3% коррекция была. Потом сценарии мутнеют 

 
Уже 22, объясните, почему ждали коррекцию в 21? 

 
не коррекция в 21, а публикация результатов заседания ФРС на которые золото реагирует.

По результатам никаких причин золоту падать нет, есть только причины расти

