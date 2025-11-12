GOLD, Золото и XAUUSD - страница 64

Алексей Тарабанов:

Да не трогайте вы золото, пока не поймёте, как формируется его цена. 

Есть такое слово: Триарий. У римлян это был третий ряд; формировался из старых, проверенных бойцов. Впереди шёл молодняк. 

В 90-е один мой знакомый так построил бизнес: 2 слоя высокоприбыльных (первый - пирамида), третий слой - студия звукозаписи "Триарий" в Лианозово. Почти бесприбыльная, хотя все права на фонограммы Гребенщикова были у неё. Эксклюзивно. 

Золото - это и есть триарий. Сначала обрушатся индексы (скоро) и взлетит доллар. После пойдём в золото. 

Экстравагантный пример, с прибыльной пирамидой и эксклюзивом на БГ)))) Высокоморальный такой чувак вырисовывается.

 
Александр:

Предварительный анализ будующего входа:



Ну както так ))) Закрылся раньше - эспирация опционов ) 



Леха, цель по золоту 2080 и далее , ибо тренд восходящий, падать ниже 1850 не будет
 

Обновил анализ. Жду коррекции к данной зоне. Буду подбирать в БАЙ:


 
Так его в sell сейчас не торгуют.

 
Александр:

Обновил анализ. Жду коррекции к данной зоне. Буду подбирать в БАЙ:


Вы показали свой анализ...

Какова цель...?

- просто ознакомить коллег со своим творчеством?...

- или ждете оценки этого анализа?...

 
Valeriy Yastremskiy:

Экстравагантный пример, с прибыльной пирамидой и эксклюзивом на БГ)))) Высокоморальный такой чувак вырисовывается.

Да я не о морали и не о БГ. Речь о динамике развития кризиса, который не за горами. 

Кстати,- а знать об особенностях развития кризиса и воспользоваться этим знанием, как конкурентным преимуществом - аморально? 

В ноябре 1997 года меня разбудили звонком часов в 6 утра. Сообщили новость, которая подвигла меня на немедленную продажу акций второго эшелона. 

Продал часов в 11 в Альфа-Капитал. К концу дня второй эшелон стоил ниже плинтуса. 

Я аморален? 

Алексей Тарабанов:

Да я не о морали и не о БГ. Речь о динамике развития кризиса, который не за горами. 

Кстати,- а знать об особенностях развития кризиса и воспользоваться этим знанием, как конкурентным преимуществом - аморально? 

В ноябре 1997 года меня разбудили звонком часов в 6 утра. Сообщили новость, которая подвигла меня на немедленную продажу акций второго эшелона. 

Продал часов в 11 в Альфа-Капитал. К концу дня второй эшелон стоил ниже плинтуса. 

Я аморален? 

А кто звонил, дочка?
 
Vladimir Baskakov:
А кто звонил, дочка?

Что-же ты такой на весь мир обиженный? У меня бывший зять - неплохой психиатр, могу посодействовать. 

Звонил Феликс Любашевский, на тот момент 23 лет от роду. Погугли. 

 
Serqey Nikitin:

Вы показали свой анализ...

Какова цель...?

- просто ознакомить коллег со своим творчеством?...

- или ждете оценки этого анализа?...

Цель 1890 - 1892
