Да не трогайте вы золото, пока не поймёте, как формируется его цена.
Есть такое слово: Триарий. У римлян это был третий ряд; формировался из старых, проверенных бойцов. Впереди шёл молодняк.
В 90-е один мой знакомый так построил бизнес: 2 слоя высокоприбыльных (первый - пирамида), третий слой - студия звукозаписи "Триарий" в Лианозово. Почти бесприбыльная, хотя все права на фонограммы Гребенщикова были у неё. Эксклюзивно.
Золото - это и есть триарий. Сначала обрушатся индексы (скоро) и взлетит доллар. После пойдём в золото.
Экстравагантный пример, с прибыльной пирамидой и эксклюзивом на БГ)))) Высокоморальный такой чувак вырисовывается.
Предварительный анализ будующего входа:
Ну както так ))) Закрылся раньше - эспирация опционов )
Обновил анализ. Жду коррекции к данной зоне. Буду подбирать в БАЙ:
Так его в sell сейчас не торгуют.
Вы показали свой анализ...
Какова цель...?
- просто ознакомить коллег со своим творчеством?...
- или ждете оценки этого анализа?...
Да я не о морали и не о БГ. Речь о динамике развития кризиса, который не за горами.
Кстати,- а знать об особенностях развития кризиса и воспользоваться этим знанием, как конкурентным преимуществом - аморально?
В ноябре 1997 года меня разбудили звонком часов в 6 утра. Сообщили новость, которая подвигла меня на немедленную продажу акций второго эшелона.
Продал часов в 11 в Альфа-Капитал. К концу дня второй эшелон стоил ниже плинтуса.
Я аморален?
А кто звонил, дочка?
Что-же ты такой на весь мир обиженный? У меня бывший зять - неплохой психиатр, могу посодействовать.
Звонил Феликс Любашевский, на тот момент 23 лет от роду. Погугли.
