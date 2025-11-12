GOLD, Золото и XAUUSD - страница 34
Акция золотодобывающей компании. NEM:
С какого "перепугу" перенесли в этот раздел этот топик?
Это тоже цены на золото, хотя Вас это может удивить. 13 баксов за что?
Нужна машина времени, чтобы вернутся в прошлое и купить по такой цене. Это примерно того, что рубль купить по 45
Посмотри на картинку и предположи, куда пойдёт цена.https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
У вас на картинках цены 3-х фантиков и одного реального товара
Одного фантика и одного товара ,если о моих картинках. Цена дериватива(фантика)= цена золота за баксы/количество акций фонда, который только продаёт, покупает и хранит золото- % накладных расходов. Получилось 13 долларов. График в точности повторяет XAUUSD, масштаб по вертикали отличается. Попробуйте - Вам понравится, нужен только статус квалифицированного инвестора. У меня этот статус есть с 1997 года.