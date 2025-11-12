GOLD, Золото и XAUUSD - страница 34

Акция золотодобывающей компании. NEM:


 
С какого "перепугу" перенесли в этот раздел этот топик?
 
С какого "перепугу" перенесли в этот раздел этот топик?

Это тоже цены на золото, хотя Вас это может удивить. 13 баксов за что? 

 
Нужна машина времени, чтобы вернутся в прошлое и купить по такой цене. Это примерно того, что рубль купить по 45

Посмотри на картинку и предположи, куда пойдёт цена. 

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
 
Детский сад, вторая четверть. Извини. 
 
Посмотри на картинку и предположи, куда пойдёт цена. 

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png

У вас на картинках цены 3-х фантиков и одного реального товара

 
Может, конечно, и сейчас вверх рвануть, но 3 индейца против. 
 
У вас на картинках цены 3-х фантиков и одного реального товара

Одного фантика и одного товара ,если о моих картинках. Цена дериватива(фантика)= цена золота за баксы/количество акций фонда, который только продаёт, покупает и хранит золото- % накладных расходов. Получилось 13 долларов. График в точности повторяет XAUUSD, масштаб по вертикали отличается. Попробуйте - Вам понравится, нужен только статус квалифицированного инвестора. У меня этот статус есть с 1997 года. 

 
Золото и доллары сейчас лучше продать, а всё остальное купить. Кроме рубля. 
 
Наоборот. Перепутал. Доллар купить, остальное - как сказал. 
