GOLD, Золото и XAUUSD - страница 78
Имел ввиду из подвала, верхний. TD 3_
Чем Вам не понравился инд.3 ?
Самый быстрый индикатор, который позволяет фиксировать прибыль ...
Сигнал инд. 3 - пересечение через нулевую линию: "+" - тренд вверх, " - " значение - тренд вниз.
Если смотреть по нижним 2-м, то они достаточно хорошо показывают моменты входа и выхода, по сравнению с первым.
Здесь нужно рассматривать ВАРИАНТЫ закрытия позиции:
1. Можно закрыть позицию, когда ВСЕ инд. будут в плюсе ( или в минусе )...
2. Можно закрыть позицию при развороте самого БЫСТРОГО индикатора.
3. Возможны и другие варианты... ( например сигнал с более мелкого графика )...
Все на усмотрение самого Трейдера.
Согласен.
что то комп навернулся - но все равно, хочет и уже пора верх
А что с стандартным cmd? Тоже переехал?)
а что разве есть разница ? что лучше в cmd запустить проверку ???
Не замечал разницы, chkdsk к примеру и тут работает и там.
сейчас попробую
вот полезная статья, думаю поможет. https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/
что то не как, не хочет развернутся - хотя вроде, как пора верх!
пока восстанавливал комп - вообще что то, не по прогнозу двинула.
Подумаешь +-пару сотен пунктов. )
В целом согласен, нужно готовиться к покупкам.
Походу золото низы отработала - и теперь будет целится к 1928.59