GOLD, Золото и XAUUSD - страница 78

Ramiz Mavludov:

Имел ввиду из подвала, верхний. TD 3_

Чем Вам не понравился инд.3 ?

Самый быстрый индикатор, который позволяет фиксировать прибыль ...

Сигнал инд. 3 - пересечение через нулевую линию: "+" - тренд вверх, " - " значение - тренд вниз.

 
Если смотреть по нижним 2-м, то они достаточно хорошо показывают моменты входа и выхода, по сравнению с первым.  

 
Ramiz Mavludov:

Если смотреть по нижним 2-м, то они достаточно хорошо показывают моменты входа и выхода, по сравнению с первым.  

Здесь нужно рассматривать ВАРИАНТЫ закрытия позиции:

1. Можно закрыть позицию, когда ВСЕ инд. будут в плюсе ( или в минусе )...

2. Можно закрыть позицию при развороте самого БЫСТРОГО индикатора.

3. Возможны и другие варианты... ( например сигнал с более мелкого графика )...


Все на усмотрение самого Трейдера.

 
Согласен.

 
Serqe SanAlex:

что то комп навернулся - но все равно, хочет и уже пора верх 

 

А что с стандартным cmd? Тоже переехал?) 

 
SanAlex:

а что разве есть разница ? что лучше в cmd запустить проверку ???

Не замечал разницы, chkdsk к примеру и тут работает и там. 

 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

сейчас попробую


вот полезная статья, думаю поможет. https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/

[Удален]  

что то не как, не хочет развернутся - хотя вроде, как пора верх!

XAUUSDDaily 03

пока восстанавливал комп - вообще что то, не по прогнозу двинула.

Подумаешь +-пару сотен пунктов.  )

В целом согласен, нужно готовиться к покупкам. 

[Удален]  

Походу золото низы отработала - и теперь будет целится к 1928.59

XAUUSDDaily 1928.59

