В США наблюдается нехватка золотых слитков и монет, из-за пандемии коронавируса дилеры либо распродали все, либо временно закрылись, пишет Wall Street Journal в пятницу.
Отмечается, что инвесторы и банкиры даже обратились за помощью в Канаду.
"Дилеры распродали все или временно закрыты. Credit Suisse Group AG, которая с 1856 года чеканила собственные слитки, на этой неделе сообщила клиентам, что не стоит даже спрашивать. В Лондоне банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке", – говорится в статье.
В этой связи просьбы об увеличении производства золотых слитков обрушились на Королевский канадский монетный двор. Драгоценный металл просят направить в Нью-Йорк, добавляется в публикации.
На фоне нехватки драгоценного металла возросла цена фьючерсов на золото в США. Их рост составил 9%.
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
  • 2020.03.27
  • Amrith Ramkumar
  • www.wsj.com
Epic shortage spooks doomsday preppers and bankers alike; ‘Unaffordium and unobtanium’
 

Все Привет. Что думаете?


 

Закрыл сделку впучную

Александр:

Закрыл сделку впучную

Зря закрыли - трал для чего? Скорее всего, сегодня 1735 коснётся 

XAUUSDH2

Alexsandr San:

Зря закрыли - трал для чего? Скорее всего, сегодня 1735 коснётся 


  ЗНАЧИТ ЦЕЛИТСЯ СЮДА

XAUUSDH2

 

Я не работаю с тралом!

Alexsandr San:

  ЗНАЧИТ ЦЕЛИТСЯ СЮДА


не угадал я с направлением 

XAUUSDH2

 
Давненько нарисовал линии - смотрю, прям как по указке 

XAUUSDH2

 

А я рано вышел, и наверное рано зашёл. Но всё равно не в накладе.


