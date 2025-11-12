GOLD, Золото и XAUUSD - страница 24
Все Привет. Что думаете?
Закрыл сделку впучную
Зря закрыли - трал для чего? Скорее всего, сегодня 1735 коснётся
ЗНАЧИТ ЦЕЛИТСЯ СЮДА
Я не работаю с тралом!
не угадал я с направлением
Давненько нарисовал линии - смотрю, прям как по указке
А я рано вышел, и наверное рано зашёл. Но всё равно не в накладе.