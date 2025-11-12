GOLD, Золото и XAUUSD - страница 7
Непонятно почему золото должно падать, у меня такая картинка получается:
Стоимость золота в рублях:
Дело в том, что стоимость золота жестко привязана к индексу доллара.
Сейчас, индекс доллора 95,17, что для последнего времени ОЧЕНЬ низкое значение.
Бывает, что растёт индекс и растёт золото, это говорит о том, что есть потенциал к росту, НО
как только индекс поднимается выше, золото резко начинает падать (фиксация прибыли и выход в кэш)
Вот интересная статья про золото
http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi
Вы можете обосновать это математически? Ну хотя бы на уровне корреляции?
Cтранно, Василий, что Вам это нужно объяснять...
http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/
Стоимость золота номинирована в долларах, следовательно
дешевый доллар - дорогое золото, и наоборот.
Вы наш "Капитан очевидность"!
А если я на заборе напишу, что цена на золото зависит от циклов солнечной активности, а на серебро - от фаз луны - Вы поверите?
Конечно стоимость золота, как и любой другой товар, включая валюту, биткоины, индексы и пр. пр. номинировано в долларах. И естественно золото коррелирует со всеми другими мысленными и не мысленными инструментами в мире, включая пресловутый индекс доллара. Однако корреляция эта весьма слабая и специфическая. Поэтому смело утверждать, что стоимость золота вот прямо-таки зависит от индекса доллара.
Отлично высказались, а зачем?
Где Ваши доводы, что это не так?
В первом приближении:
p-value низкое и зависимость есть, но слабая.
Приведенный тест ни как не доказывает что золото прямо зависит от доллара, но говорит очевидное: все инструменты на рынке в той или иной степени скоррелированы между собой.
Круто!
Продолжайте в том же духе!
А я буду пользоватьтся этими данными:
Василий, про зависимость между золотом и индексом доллара еще Ваш кумир писал- Ларри Вильямс
Василий, про зависимость между золотом и индексом доллара еще Ваш кумир писал- Ларри Вильямс
Василий, а как определить зависимость одного и другого?
Именно так все и поступают - накладывают один график на другой.
Если Вам так привычнее, то пожалуйста...