Sergey Chalyshev:

Непонятно почему золото должно падать, у меня такая картинка получается:


Стоимость золота в рублях:



Дело в том, что стоимость золота жестко привязана к индексу доллара.

Сейчас, индекс доллора 95,17, что для последнего времени ОЧЕНЬ низкое значение.

Бывает, что растёт индекс и растёт золото, это говорит о том, что есть потенциал к росту, НО

как только индекс поднимается выше, золото резко начинает падать (фиксация прибыли и выход в кэш)

Вот интересная статья про золото

http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi

 
prostotrader:

Дело в том, что стоимость золота жестко привязана к индексу доллара.

...

Вы можете обосновать это математически? Ну хотя бы на уровне корреляции?

 
Vasiliy Sokolov:

Вы можете обосновать это математически? Ну хотя бы на уровне корреляции?

Cтранно, Василий, что Вам это нужно объяснять...

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

Стоимость золота номинирована в долларах, следовательно

дешевый доллар - дорогое золото, и наоборот.

prostotrader:

Cтранно, Василий, что Вам это нужно объяснять...

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

Стоимость золота номинирована в долларах, следовательно

дешевый доллар - дорогое золото, и наоборот.

Вы наш "Капитан очевидность"! 

А если я на заборе напишу, что цена на золото зависит от циклов солнечной активности, а на серебро - от фаз луны - Вы поверите?

Конечно стоимость золота, как и любой другой товар, включая валюту, биткоины, индексы и пр. пр. номинировано в долларах. И естественно золото коррелирует со всеми другими мысленными и не мысленными инструментами в мире, включая пресловутый индекс доллара. Однако корреляция эта весьма слабая и специфическая. Поэтому смело утверждать, что стоимость золота вот прямо-таки зависит от индекса доллара.

 
Vasiliy Sokolov:

Вы наш "Капитан очевидность"! 

А если я на заборе напишу, что цена на золото зависит от циклов солнечной активности, а на серебро - от фаз луны - Вы поверите?

Конечно стоимость золота, как и любой другой товар, включая валюту, биткоины, индексы и пр. пр. номинировано в долларах. И естественно золото коррелирует со всеми другими мысленными и не мысленными инструментами в мире, включая пресловутый индекс доллара. Однако корреляция эта весьма слабая и специфическая. Поэтому смело утверждать, что стоимость золота вот прямо-таки зависит от индекса доллара.


Отлично высказались, а зачем?

Где Ваши доводы, что это не так?

 

В первом приближении:

> lmd <- lm(tbl$ED.F~tbl$GOLD.F)
> summary(lmd)

Call:
lm(formula = tbl$ED.F ~ tbl$GOLD.F)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max 
-0.047555 -0.019711 -0.002173  0.019627  0.047391 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 0.8181715  0.0249617   32.78   <2e-16 ***
tbl$GOLD.F  0.0002259  0.0000200   11.29   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.02369 on 319 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2856,    Adjusted R-squared:  0.2834 
F-statistic: 127.6 on 1 and 319 DF,  p-value: < 2.2e-16

p-value низкое и зависимость есть, но слабая.

Приведенный тест ни как не доказывает что золото прямо зависит от доллара, но говорит очевидное: все инструменты на рынке в той или иной степени скоррелированы между собой.

 
Vasiliy Sokolov:

В первом приближении:

p-value низкое и зависимость есть, но слабая.

Приведенный тест ни как не доказывает что золото прямо зависит от доллара, но говорит очевидное: все инструменты на рынке в той или иной степени скоррелированы между собой.


Круто!

Продолжайте в том же духе!

А я буду пользоватьтся этими данными:


 
Vasiliy Sokolov:

В первом приближении:

p-value низкое и зависимость есть, но слабая.

Приведенный тест ни как не доказывает что золото прямо зависит от доллара, но говорит очевидное: все инструменты на рынке в той или иной степени скоррелированы между собой.


Василий, про зависимость между золотом и индексом доллара еще Ваш кумир писал- Ларри Вильямс

 
Mikhail Simakov:

Василий, про зависимость между золотом и индексом доллара еще Ваш кумир писал- Ларри Вильямс

У меня нет кумиров. Но Ларри как трейдера уважаю. И о этой зависимости он писал на более осмысленном и техничном уровне чем это делает восторженный Михаил. Я не отрицаю зависимость золота от индекса доллара, но то что показывает Миша, это два разных графика наложенных друг на друга. 
 

Василий, а как определить зависимость одного и другого?

Именно так все и поступают - накладывают один график на другой.

Если Вам так привычнее, то пожалуйста...


