GOLD, Золото и XAUUSD - страница 73

SanAlex:

каждый видит по своему - если цена упадёт ниже 1840 и закрепится там, то можно ждать падения к 1705.64

- но пока видно что она хочет верх к  1967.52


в это время Китай активно скупает золото, но с дорогой ценой и пандемией он может в лучшем случае не покупать, а в худшем- продавать

 
VVT:

На понедельник +/-1875

 Я только во вторник куплю

 

Анализ:

Текущее состояние - тренд вниз.

Перспектива - продолжение тренда вниз.

Serqey Nikitin:

мне нужно верх ! - вот только на 5минутном, вроде хочет отскочить верх.( как наколдовать что бы она верх пошла?)

XAUUSDM5

 
SanAlex:

мне нужно верх ! - вот только на 5минутном, вроде хочет отскочить верх.( как наколдовать что бы она верх пошла?)


Сама постановка вопроса ОШИБОЧНА!

"мне нужно вверх!" - позвольте спросить: А зачем Вам туда нужно?... И почему на М5, а не например М20?...


Вообще то , основной тезис Трейдера - СЛЕДОВАТЬ за рынком!!!... 

с Пятницы открыты позиции в buy - поэтому, так хочется что бы развернулась верх,---> против всех сигналов вниз,  пошла верх. 

 
Работать против тренда - ОЧЕНЬ ОПАСНО!

Ведь не даром есть мнение: Тренд всегда вывезет!..., т.е. ошибки при работе по тренду не так заметны, как ошибки против тренда...

Что такое тренд?
 
Тренд - направление движения цены.

Причем , тренд не зависит от таймфрейма...  Если на меньшем таймфрейме направление притивоположное, то это просто временный откат ( пилообразный закон движения цены никто не отменял ), а направление тренда не меняется...

Те, кто считают, что тренд зависит от таймфрейма, глубоко ошибаются...

Serqey Nikitin:

Тренд - направление движения цены.


Это бред
