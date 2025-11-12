GOLD, Золото и XAUUSD - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
каждый видит по своему - если цена упадёт ниже 1840 и закрепится там, то можно ждать падения к 1705.64
- но пока видно что она хочет верх к 1967.52
в это время Китай активно скупает золото, но с дорогой ценой и пандемией он может в лучшем случае не покупать, а в худшем- продавать
На понедельник +/-1875
Я только во вторник куплю
Анализ:
Текущее состояние - тренд вниз.
Перспектива - продолжение тренда вниз.
Анализ:
Текущее состояние - тренд вниз.
Перспектива - продолжение тренда вниз.
мне нужно верх ! - вот только на 5минутном, вроде хочет отскочить верх.( как наколдовать что бы она верх пошла?)
мне нужно верх ! - вот только на 5минутном, вроде хочет отскочить верх.( как наколдовать что бы она верх пошла?)
Сама постановка вопроса ОШИБОЧНА!
"мне нужно вверх!" - позвольте спросить: А зачем Вам туда нужно?... И почему на М5, а не например М20?...
Вообще то , основной тезис Трейдера - СЛЕДОВАТЬ за рынком!!!...
Сама постановка вопроса ОШИБОЧНА!
"мне нужно вверх!" - позвольте спросить: А зачем Вам туда нужно?... И почему на М5, а не например М20?...
Вообще то , основной тезис Трейдера - СЛЕДОВАТЬ за рынком!!!...
с Пятницы открыты позиции в buy - поэтому, так хочется что бы развернулась верх,---> против всех сигналов вниз, пошла верх.
с Пятницы открыты позиции в buy - поэтому, так хочется что бы развернулась верх,---> против всех сигналов вниз, пошла верх.
Работать против тренда - ОЧЕНЬ ОПАСНО!
Ведь не даром есть мнение: Тренд всегда вывезет!..., т.е. ошибки при работе по тренду не так заметны, как ошибки против тренда...
Работать против тренда - ОЧЕНЬ ОПАСНО!
Ведь не даром есть мнение: Тренд всегда вывезет!..., т.е. ошибки при работе по тренду не так заметны, как ошибки против тренда...
Что такое тренд?
Тренд - направление движения цены.
Причем , тренд не зависит от таймфрейма... Если на меньшем таймфрейме направление притивоположное, то это просто временный откат ( пилообразный закон движения цены никто не отменял ), а направление тренда не меняется...
Те, кто считают, что тренд зависит от таймфрейма, глубоко ошибаются...
Тренд - направление движения цены.