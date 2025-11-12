GOLD, Золото и XAUUSD - страница 100

вот так

 

думаю так пойдет- перед  ГЛОБАЛЬНЫМ взлетом.

Спасибо за ваш индиктатор :))
 
Alexander Ivanov #:

вот так

Продавай!  Я очень рад!
 

пока в профите, стоп переведу в буйку.

А там как кот попляшет.

 

Сделка  по XAUJPY


 

Мои мысли по золоту.


 

Сделка вне риска по NEM золотодобывающая компания


 
mixail789 mixajlof #:

Сделка вне риска по NEM золотодобывающая компания


Акции золотодобывающей компании NEM идут вместе с золотом к цели


 

VIX по золоту (GVZ)


 

Сделка по XAUUSD


