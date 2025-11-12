GOLD, Золото и XAUUSD - страница 85
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ежеквартальная статистика спроса и предложения по золоту .
снова вы?
а смысл на тебя подписываться? разве что из жалости
а смысл на тебя подписываться? разве что из жалости
Страны увеличившие и уменьшившие золотые запасы в 3 квартале 2021 года
снова вы?
Да снова Я .
Мои мысли по золоту
Мои мысли по золоту
Анализ:
Текущая ситуация - тренд вниз ( все индикаторы в минусе )...
Пока говорить о развороте рано..., ни один индикатор не ушел в плюс...
Небольшая сделка по золоту
Мои мысли по золоту
Отработка анализа 2022.01.07 20:01
Анализ:
Текущая ситуация - тренд вниз ( все индикаторы в минусе )...
Пока говорить о развороте рано..., ни один индикатор не ушел в плюс...
Текущая ситуация - тренд вверх ( все индикаторы в плюсе )...
Трехкратное подтверждение сигнала дает уверенность в правильности действий Трейдера...