GOLD, Золото и XAUUSD - страница 85

Новый комментарий
 
mixail789 mixajlof #:

Ежеквартальная статистика спроса и предложения по золоту .


снова вы? 

 
Vladimir Baskakov #:

а смысл на тебя подписываться? разве что из жалости

[Удален]  
Andrei Trukhanovich #:

а смысл на тебя подписываться? разве что из жалости

Значит не насобирал ещё , ладно , работай
 

Страны увеличившие и  уменьшившие золотые запасы в 3 квартале  2021 года 


 
Алексей Тарабанов #:

снова вы? 

 Да снова Я .

 

Мои мысли по золоту


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по золоту


Анализ:


Текущая ситуация - тренд вниз ( все индикаторы в минусе )...

Пока говорить о развороте рано..., ни один индикатор не ушел в плюс...

 

Небольшая сделка по золоту


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по золоту


Отработка анализа  2022.01.07 20:01


 
Serqey Nikitin #:

Анализ:


Текущая ситуация - тренд вниз ( все индикаторы в минусе )...

Пока говорить о развороте рано..., ни один индикатор не ушел в плюс...

Текущая ситуация - тренд вверх ( все индикаторы в плюсе )...

Трехкратное подтверждение сигнала дает уверенность в правильности действий Трейдера...

1...787980818283848586878889909192...116
Новый комментарий