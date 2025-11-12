GOLD, Золото и XAUUSD - страница 90
С большой долей вероятности пока вверх.
Согласен, пока на негативном новостном фоне с большой вероятностью в верх
Как-то всё неоднозначно.
Вошёл в бай по 1894, ну прям в точку, но вышел очень рано. Взял совсем немного, ждал откат и снова вход.
Неоднозначность от того, что совсем мало правдивой информации, она есть только на европейских независимых изданиях, и что думают тела с деньгами - сложно предсказать.
С золотом 2 события: его могут сбрасывать чтобы получить наличные для "ведомых" целей - тогда цена вниз
А могут покупать, чтобы обезопасится.
В общем, торгую в диапазоне, преимущественно в бай от лоёв, мелким лотом и аккуратно.
Как по мне, то сейчас немного не то время, когда купив на дне - можно сидеть "ровно"
Сегодня експирация месячных опционов по золоту, а завтра отчитываться (newmont goldcorp corp(NEM) )
золотодобывающая компания
Что происходит сейчас, почему так?
индексы пиндосов также в разворот.
Сильно негативный новостной фон, сейчас пожалуй воздержусь от торговли хотя бы до конца следующей недели ,очень сильная волатильность на рынках и не определенность и по золоту и по индексам
Сейчас золото будет расти как на дрожжах, ввиду защитного свойства этого актива.
Ну да... Может и будет расти... А может и не будет расти...
Пока предпосылок для роста не видно... А , учитывая пилообразный вид любой пары, когда-нибудь рост ОБЯЗАТЕЛЬНО будет...
Так что делать такие "прогнозы" - ничем не рискуешь...
Прогноз по золоту на 2022 год от Goldman Sachs
в краткую - есть идеи ?
наоборот до завтра по моемупо кр.мере ожидаю такое прям на ставке ФРС