Yuriy Zaytsev #:

С большой долей вероятности пока вверх.

Согласен, пока на  негативном   новостном  фоне с большой вероятностью  в верх

 
Yuriy Zaytsev #:

С большой долей вероятности пока вверх.

Как-то всё неоднозначно.

Вошёл в бай по 1894, ну прям в точку, но вышел очень рано. Взял совсем немного, ждал откат и снова вход.

Неоднозначность от того, что совсем мало правдивой информации, она есть только на европейских независимых изданиях, и что думают тела с деньгами - сложно предсказать.

С золотом 2 события: его могут сбрасывать чтобы получить наличные для "ведомых" целей - тогда цена вниз

А могут покупать, чтобы обезопасится.

В общем, торгую в диапазоне, преимущественно в бай от лоёв, мелким лотом и аккуратно.

Как по мне, то сейчас немного не то время, когда купив на дне - можно сидеть "ровно"

 
Vitaly Muzichenko #:

Сегодня експирация  месячных  опционов по золоту, а завтра  отчитываться (newmont goldcorp corp(NEM) )

золотодобывающая компания 

 
mixail789 mixajlof #:

Что происходит сейчас, почему так?

индексы пиндосов также в разворот.

 
Vitaly Muzichenko #:

Сильно негативный новостной фон, сейчас пожалуй воздержусь от торговли  хотя бы  до конца следующей недели ,очень сильная волатильность  на рынках и не определенность и по золоту и по индексам 


 
Сейчас золото будет расти как на дрожжах, ввиду защитного свойства этого актива.
 
Sergei Naslednikov #:
Ну да...   Может и будет расти...  А может и не будет расти...

Пока предпосылок для роста не видно...   А , учитывая пилообразный вид любой пары, когда-нибудь рост ОБЯЗАТЕЛЬНО будет...

Так что делать такие "прогнозы" - ничем не рискуешь...

 

Прогноз по золоту на 2022 год от Goldman Sachs


 
mixail789 mixajlof #:

Прогноз по золоту на 2022 год от Goldman Sachs


в краткую - есть идеи ?


 
Yuriy Zaytsev #:

в краткую - есть идеи ?

наоборот до завтра по моему 

по кр.мере ожидаю такое прям на ставке ФРС
