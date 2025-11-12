GOLD, Золото и XAUUSD - страница 14
это формула из Википедии, индекс доллара пересчитывается каждый год, нужно гуглить "markit_iboxxfx_index", на сайте ihsmarkit.com - они занимаются анализом обьемов использования мировых валют, вот для 2019:
FXUSD EUR 41,55%
FXUSD CAD 28,73%
FXUSD JPY 15,76%
FXUSD GBP 8,69%
FXUSD CHF 5,27%
т.е. расчет DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527);
вот только про первый множитель инфы не встречал, вот приатачил данные по годам, по табличкам можно индекс любой валюты составить, но, имхо, это все фундаментальные данные, для торговли они не пригодны
в настоящее время если считать индекс по Вашим весам, то индекс бакса должен равняться = 1,170303
реально, DXY= 98,24
а по "старым" кэфам расчет 0,9824
к сожалению не я придумал как считать индекс доллара, в теории он показывает оборот долларовой массы за предшествующий год, а то что в терминале или н афорекс-сайтах индекс доллара считают из статьи Вики я в курсе
тут в общем Вы определитесь, Вам нужно отталкиваться от реальных данных - справочные материалы я выложил, или нужно повторить у себя некую формулу
но индекс доллара это глобальная тенденция, а текущую ситуацию он не показывает, я интрадей ищу ТС, для интрадея он не нужен, имхо
Пора покупать?
Ок, Продал!
а теперь пора? )
Куплено по 1495, ожидаю 1525
Куплено по 1495, ожидаю 1525
Не помню, кто сказал: "минимумы нужны для того, чтобы их пробивать"
Мне нравится больше: "то, что сегодня стоит дорого, завтра может стоить ещё дороже" (вроде Баффет)