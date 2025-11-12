GOLD, Золото и XAUUSD - страница 14

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

это формула из Википедии, индекс доллара пересчитывается каждый год, нужно гуглить "markit_iboxxfx_index", на сайте ihsmarkit.com - они занимаются анализом обьемов использования мировых валют, вот для 2019:

FXUSD EUR 41,55%

FXUSD CAD 28,73%

FXUSD JPY 15,76%

FXUSD GBP 8,69%

FXUSD CHF 5,27%

т.е. расчет DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869)  × USD/CHF^(0.0527);

вот только про первый множитель инфы не встречал, вот приатачил данные по годам, по табличкам можно индекс любой валюты составить, но, имхо, это все фундаментальные данные, для торговли они не пригодны

в настоящее время если считать индекс по Вашим весам, то индекс бакса должен равняться = 1,170303

реально, DXY= 98,24

а по "старым" кэфам расчет 0,9824

 
Vladimir Kononenko:

в настоящее время если считать индекс по Вашим весам, то индекс бакса должен равняться = 1,170303

реально, DXY= 98,24

а по "старым" кэфам расчет 0,9824

к сожалению не я придумал как считать индекс доллара, в теории он показывает оборот долларовой массы за предшествующий год, а то что в терминале или н афорекс-сайтах индекс доллара считают из статьи Вики я в курсе

тут в общем Вы определитесь, Вам нужно отталкиваться от реальных данных - справочные материалы я выложил, или нужно повторить у себя некую формулу

но индекс доллара это глобальная тенденция, а текущую ситуацию он не показывает, я интрадей ищу ТС, для интрадея он не нужен, имхо

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019".
 
Пора покупать?
 
Mikhail Simakov:
Пора покупать?
Ок, Продал!
 
Sergey Chalyshev:
Ок, Продал!

а теперь пора? )

 
Mikhail Simakov:

а теперь пора? )


Куплено по 1495, ожидаю 1525

 
prostotrader:


Куплено по 1495, ожидаю 1525

Не помню, кто сказал: "минимумы нужны для того, чтобы их пробивать"

 
Mikhail Simakov:

Не помню, кто сказал: "минимумы нужны для того, чтобы их пробивать"

А максимумы?)
 
Mikhail Simakov:

Не помню, кто сказал: "минимумы нужны для того, чтобы их пробивать"

Мне нравится больше: "то, что сегодня стоит дорого, завтра может стоить ещё дороже" (вроде Баффет)

1...789101112131415161718192021...116
Новый комментарий