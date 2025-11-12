GOLD, Золото и XAUUSD - страница 102
Сделка по XAUUSD
Вы заметили тенденцию?...
Анализ появился после 4 ДНЕЙ как развернулся тренд...
Ну и кому нужны такие "аналитические картинки" ? ...
По GOLD: ожидаю движения в short от зоны 19.30-19,00, к зоне 17.00-16.30
Отработка анализа по GOLD.
По GOLD: ожидаю движения в short от зоны 17.20-16,90, к зоне 13.90-13.90
Вчера на нонках по золоту немного отбились вверх,. Но не так сильно как например по евро. Куда пойдем на следующей неделе? У кого какие ожидания?
всегда вверх, покупаем на откатах и не продаём
Анализ по золоту:
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/753742
Текущий анализ по золоту:
Тренд вверх, но пока откат ( инд.3 в минусе )...
Текущий анализ по золоту:
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/753980#comment_49012346