GOLD, Золото и XAUUSD - страница 102

mixail789 mixajlof #:

Сделка по XAUUSD


Вы заметили тенденцию?...

Анализ появился после 4 ДНЕЙ как развернулся тренд...

Ну и кому нужны такие "аналитические картинки" ? ...

 

По GOLD: ожидаю движения в short от зоны 19.30-19,00, к зоне 17.00-16.30


 
mixail789 mixajlof #:

Отработка анализа по GOLD.


 

По GOLD: ожидаю движения в short от зоны 17.20-16,90, к зоне 13.90-13.90


 
Вчера на нонках по золоту немного отбились вверх,. Но не так сильно как например по евро. Куда пойдем на следующей неделе? У кого какие ожидания?
 
Petr Voytenko #:
Вчера на нонках по золоту немного отбились вверх,. Но не так сильно как например по евро. Куда пойдем на следующей неделе? У кого какие ожидания?

всегда вверх, покупаем на откатах и не продаём

 

Анализ по золоту:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/753742

Анализ по золоту (XAU/USD) на 07-08-2023
  • www.mql5.com
Схема анализа :         Инд. 3   -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),         Инд
 

Анализ по золоту:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/753895

Анализ по золоту (XAU/USD) на 21-08-2023
  • 2023.08.21
  • www.mql5.com
Текущий анализ по золоту:


Тренд вверх, но пока откат ( инд.3 в минусе )...

 

Текущий анализ по золоту:


https://www.mql5.com/ru/blogs/post/753980#comment_49012346

Анализ по золоту (XAU/USD) на 28-08-2023
  • 2023.08.29
  • www.mql5.com
