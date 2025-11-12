GOLD, Золото и XAUUSD - страница 30

Новый комментарий
[Удален]  
SanAlex:

больше шансов верх к  1987.42

-----------

на 30мин. осталось пробить точку, и появится шанс верх  

тут уже интересно - или верх если пробьёт точку или вниз тоже хорошо смотрится 

Файлы:
XAUUSDM30x.png  59 kb
XAUUSDM3011.png  62 kb
[Удален]  
SanAlex:

тут уже интересно - или верх если пробьёт точку или вниз тоже хорошо смотрится 

пробило - значит попрёт не остановишь  

Файлы:
XAUUSDM30kl.png  60 kb
 
Nikolai Karetnikov:

не коррекция в 21, а публикация результатов заседания ФРС на которые золото реагирует.

По результатам никаких причин золоту падать нет, есть только причины расти

Есть причины падать золоту
 
Легко )
 

Золото продолжает ралли!


 
Золото шортить на всё!
[Удален]  
webgopnik:
Золото шортить на всё!

на яхте прокатите? 

шорт будет, кажись без остановок.  XAU\USD  1755.71

Файлы:
XAUUSDDaily.png  44 kb
[Удален]  
SanAlex:

на яхте прокатите? 

шорт будет, кажись без остановок.  XAU\USD  1755.71

подозрительно - не захотела сразу к такой цене.

а теперь опять, хочет верх вернутся   XAU\USD   1990.80

Файлы:
XAUUSDDaily.png  59 kb
XAUUSDM30.png  44 kb
[Удален]  
SanAlex:

а теперь опять, хочет верх вернутся   XAU\USD   1990.80

Должна дойти к  1990.80   всё вроде к этому есть. 

Файлы:
XAUUSDH2.png  54 kb
 

Текущая сделка 


1...232425262728293031323334353637...116
Новый комментарий