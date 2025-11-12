GOLD, Золото и XAUUSD - страница 30
больше шансов верх к 1987.42
-----------
на 30мин. осталось пробить точку, и появится шанс верх
тут уже интересно - или верх если пробьёт точку или вниз тоже хорошо смотрится
пробило - значит попрёт не остановишь
не коррекция в 21, а публикация результатов заседания ФРС на которые золото реагирует.
По результатам никаких причин золоту падать нет, есть только причины расти
Золото продолжает ралли!
Золото шортить на всё!
на яхте прокатите?
шорт будет, кажись без остановок. XAU\USD 1755.71
подозрительно - не захотела сразу к такой цене.
а теперь опять, хочет верх вернутся XAU\USD 1990.80
Должна дойти к 1990.80 всё вроде к этому есть.
