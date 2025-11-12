GOLD, Золото и XAUUSD - страница 27

Mikhail Simakov:

Ручками торгуете?

Да
 
Александр:
Да

убыточные сделки- это нормально, общий результат торговли должен быть положительным. Но для того, чтобы совершать сделки, должны быть железобетонные основания. Например, статистика прокрученная за предыдущие 3 года. Даже если кто там сказал какую-нибудь аналитику, ее тоже необходимо проверить на истории, убедиться в ее правильности.

 
пора покупать!
 
золотая лихорадка продолжается?!!!
 
опять растет- 2000 господа?
 
Ну так золото и не должно падать, это самый первый актив при любых расчётах на протяжении многих тысячелетий, будь то пожары или потопы - золото всё выдержит и переживёт.

Так-же не стоит забывать о том, что это не бумага, которую можно напечатать в любом количестве при любом кризисе и обесценить её.

 
Всё это теория, как же зарабатывать на спекуляции золота
 
Ещё часик подержу и закрою
 
уже походу нет, исторических уровней нету, так от внутри-дневного пошли развороты

 

 
Исторического уровня в $1000 тоже не было, потом он появился и сейчас уже в истории.

Ждём $2000, а через 3 года вспоминаем о такой низкой цене на золото.

