GOLD, Золото и XAUUSD - страница 60
Не было никаких сильных ростов по фармкомпаниям вчера - они уже давно выросли, еще летом.
Pfizer вырос на 8,7%, а BioNtech - на 9,8% за понедельник.
А вот сети кинотеатров сильный рост - AMC Entertainment подскочили на 44%, а Cinemark выросли на 35%.
Очень оптимистично восприняли вакцину, которую ещё не начали производить, многое ещё может измениться
Вакцину тестировали на третьей стадии с использованием более 30 000 добровольцев.
Пфайзер планирует выпустить 50 млн доз до конца этого года - за месяц
Похоже, что продавать больше никто не хочет)
Я купил по 1865 , Тейк 1950
а стоп где? Риск какой? Весь депозит?
Тебе это зачем, отойдем на 20 пунктов , поставлю бу
интересно, какой риск /профит сделки
Золото залипло около Зеркального уровня
Видимо кто то закупается ?