GOLD, Золото и XAUUSD - страница 60

Новый комментарий
 
denis.eremin:

Не было никаких сильных ростов по фармкомпаниям вчера - они уже давно выросли, еще летом.

Pfizer вырос на 8,7%, а BioNtech - на 9,8% за понедельник.

А вот сети кинотеатров сильный рост - AMC Entertainment подскочили на 44%, а Cinemark выросли на 35%.

Очень оптимистично восприняли вакцину, которую ещё не начали производить, многое ещё может измениться

 
VVT:

Очень оптимистично восприняли вакцину, которую ещё не начали производить, многое ещё может измениться

Вакцину тестировали на третьей стадии с использованием более 30 000 добровольцев.

Пфайзер планирует выпустить 50 млн доз до конца этого года - за месяц

 
Похоже, что продавать больше никто не хочет)
[Удален]  
VVT:
Похоже, что продавать больше никто не хочет)
Я купил по 1865 , Тейк 1950
 
Vladimir Baskakov:
Я купил по 1865 , Тейк 1950

а стоп где? Риск какой? Весь депозит?

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

а стоп где? Риск какой? Весь депозит?

Тебе это зачем, отойдем на 20 пунктов , поставлю бу
 
Vladimir Baskakov:
Тебе это зачем, отойдем на 20 пунктов , поставлю бу

интересно, какой риск /профит сделки

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

интересно, какой риск /профит сделки

Я оставляю на 30-40 пунктов свободных средств
 

Золото залипло около Зеркального уровня


 

Видимо кто то закупается ?

1...535455565758596061626364656667...116
Новый комментарий