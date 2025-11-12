GOLD, Золото и XAUUSD - страница 91

Yuriy Zaytsev #:

в краткую - есть идеи ?

идея - коррекция, не тренд)

 
VVT #:

идея - коррекция, не тренд)

+++

с утра скупаю золото!

 
Yuriy Zaytsev #:

+++

с утра скупаю золото!

Напрасно

 
prostotrader #:

Напрасно

На другой день внутри дня уже продавал.

Это была мелкая , наглая дерзкая спекуляция внутри дня :)   

 
У каждого трейдера СВОЯ методика оценки текущего состояния рынка...  И, в большинстве случаев, там хватает мелких тонкостей, плюс еще опыт...
 

в длинную скорее лонг

а тут иная картина


 
GOLD-6.22 с утра короткие продажи.
 

Анализ по золоту:



Текущая ситуация - флэт ( индикаторы - в разные стороны )...   И значит можно работать в канале, от границы до границы..., или скальпировать...

Оптимальный вариант - вне рынка, дождаться разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...  Это намного надежнее.

XAUUSDH2        Цель 1955.76

1955.76

 
пока аккуратный селл внутри дня GOLD-6.22
