GOLD, Золото и XAUUSD - страница 91
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в краткую - есть идеи ?
идея - коррекция, не тренд)
идея - коррекция, не тренд)
+++
с утра скупаю золото!
+++
с утра скупаю золото!
Напрасно
Напрасно
На другой день внутри дня уже продавал.
Это была мелкая , наглая дерзкая спекуляция внутри дня :)
.
в длинную скорее лонг
а тут иная картина
Анализ по золоту:
Текущая ситуация - флэт ( индикаторы - в разные стороны )... И значит можно работать в канале, от границы до границы..., или скальпировать...
Оптимальный вариант - вне рынка, дождаться разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону... Это намного надежнее.
XAUUSDH2 Цель 1955.76