GOLD, Золото и XAUUSD - страница 37

Новый комментарий
 
Serqey Nikitin:

Анализ :

Тренд ВВЕРХ, и уже давно - два года...  Открывать позиции ТОЛЬКО бай - риски минимальные ( тренд всегда вывезет!)...


Тогда только на продажу!

 
Evgeny Belyaev:

Тогда только на продажу!

)))

Кстати, да. Покупка, скорее, на 1800. 

 

Отработали немного в шорт.



 
Александр:

Отработали немного в шорт.



По зёрнышку )

Как ставите тейк - понятно, а вот стоп меня заинтересовал. 

Или - сначала открытие, после - стоп? 

 
Алексей Тарабанов:

По зёрнышку )

Как ставите тейк - понятно, а вот стоп меня заинтересовал. 

Или - сначала открытие, после - стоп? 

Работаем по рынку. Вход, затем СТОП-ЛОСС! Стоп ставим за часовик + фрактал (что бы случайно не снесло ))) )

 
А почему вход на этом уровне? Я зашёл бы хуже, но надёжнее. 
 
Алексей Тарабанов:
А почему вход на этом уровне? Я зашёл бы хуже, но надёжнее. 

Зашли от разворотной Дневной зоны после импульсного пробоя часовика.


 
Извините за назойливость: а почему на предыдущем сигнале не зашли? Позавчера. 
 
Алексей Тарабанов:
Извините за назойливость: а почему на предыдущем сигнале не зашли? Позавчера. 

Конкритезируйте вопрос. Какой сигнал в Вашем понимании был позавчера? 

 
Serqey Nikitin:

Анализ :

Тренд ВВЕРХ, и уже давно - два года...  Открывать позиции ТОЛЬКО бай - риски минимальные ( тренд всегда вывезет!)...

Точку входа искать на меньших графиках ( Н2 или Н3 )...  Сейчас пока откат...

Сделайте зум поменьше, посмотрите на график, исторический максимум сделан. Куда идём? Вниз! Еще немного потопчится и рванёт вниз. Осенью всегда идёт вниз.

1...303132333435363738394041424344...116
Новый комментарий