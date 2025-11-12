GOLD, Золото и XAUUSD - страница 37
Анализ :
Тренд ВВЕРХ, и уже давно - два года... Открывать позиции ТОЛЬКО бай - риски минимальные ( тренд всегда вывезет!)...
Тогда только на продажу!
)))
Кстати, да. Покупка, скорее, на 1800.
Отработали немного в шорт.
По зёрнышку )
Как ставите тейк - понятно, а вот стоп меня заинтересовал.
Или - сначала открытие, после - стоп?
Работаем по рынку. Вход, затем СТОП-ЛОСС! Стоп ставим за часовик + фрактал (что бы случайно не снесло ))) )
А почему вход на этом уровне? Я зашёл бы хуже, но надёжнее.
Зашли от разворотной Дневной зоны после импульсного пробоя часовика.
Извините за назойливость: а почему на предыдущем сигнале не зашли? Позавчера.
Конкритезируйте вопрос. Какой сигнал в Вашем понимании был позавчера?
Анализ :
Тренд ВВЕРХ, и уже давно - два года... Открывать позиции ТОЛЬКО бай - риски минимальные ( тренд всегда вывезет!)...
Точку входа искать на меньших графиках ( Н2 или Н3 )... Сейчас пока откат...
Сделайте зум поменьше, посмотрите на график, исторический максимум сделан. Куда идём? Вниз! Еще немного потопчится и рванёт вниз. Осенью всегда идёт вниз.