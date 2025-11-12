GOLD, Золото и XAUUSD - страница 88

Новый комментарий
 
mixail789 mixajlof #:

Сделка по  XAUAUD


по золоту фьючерс тоже стою в бай  с той недели - тоже цель хочу примерно там же 

правда вход не такой красивый - чуть выше
 

Сделка по акции NEM -золотодобывающая компания


 
Yuriy Zaytsev #:

по золоту фьючерс тоже стою в бай  с той недели - тоже цель хочу примерно там же 

правда вход не такой красивый - чуть выше

Я по фючерс и xauusd  тоже  зашел  выше по 1794.00

 
mixail789 mixajlof #:

Я по фючерс и xauusd  тоже  зашел  выше по 1794.00

Интересно по фундаменту , есть сигнал  из за чего в рост пошло ?   https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

Кто то что то сказал - кто то что то сделал в мире ?

АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
  • 2022.02.07
  • www.mql5.com
С открытием нового года. Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год...
 
prostotrader:

Привет!

Стоит ли покупать золото по 1130 ? 

[Удален]  

XAU\USD-H1    Идёт скупка а значит отскочит, приблизительно к 1810.00 --- ну и,  нацелились к 1840.40

XAUUSDH1 1840.40

 
Yuriy Zaytsev #:

Интересно по фундаменту , есть сигнал  из за чего в рост пошло ?   https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

Кто то что то сказал - кто то что то сделал в мире ?

Думаю перед  инфляцией  идет в верх

 

 Cделка по GDX-ETF Фонд инвестирует в акции компаний, работающих в сырьевом, металлургическом, золотодобывающем, серебряном секторах.


 

Сделка по XAUGBP


[Удален]  

XAU\USD-H4       скорее всего -отскочит к 1820.00. Торопится рано. - 1831.14 держит пока цену верх, уж как цена опустится ниже - можно рассматривать на отскок вниз.

XAUUSDH4 1820.00

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

маленькое дополнение - кто уже в рынке, нужно держаться верх - а кто думает войти в рынок то нужно ближе к 1831.14 покупать. что бы если что перевернуть позицию вниз с малой потерей.

вообще у цены  1831.14 - начнётся танце пляска, и у кого какие нервишки - короче, место кидалово .

Снимок экрана 2022-02-10 103449  

1...818283848586878889909192939495...116
Новый комментарий