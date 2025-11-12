GOLD, Золото и XAUUSD - страница 88
Сделка по XAUAUD
по золоту фьючерс тоже стою в бай с той недели - тоже цель хочу примерно там жеправда вход не такой красивый - чуть выше
Сделка по акции NEM -золотодобывающая компания
Я по фючерс и xauusd тоже зашел выше по 1794.00
Интересно по фундаменту , есть сигнал из за чего в рост пошло ? https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
Кто то что то сказал - кто то что то сделал в мире ?
Привет!
Стоит ли покупать золото по 1130 ?
XAU\USD-H1 Идёт скупка а значит отскочит, приблизительно к 1810.00 --- ну и, нацелились к 1840.40
Думаю перед инфляцией идет в верх
Cделка по GDX-ETF Фонд инвестирует в акции компаний, работающих в сырьевом, металлургическом, золотодобывающем, серебряном секторах.
Сделка по XAUGBP
XAU\USD-H4 скорее всего -отскочит к 1820.00. Торопится рано. - 1831.14 держит пока цену верх, уж как цена опустится ниже - можно рассматривать на отскок вниз.
маленькое дополнение - кто уже в рынке, нужно держаться верх - а кто думает войти в рынок то нужно ближе к 1831.14 покупать. что бы если что перевернуть позицию вниз с малой потерей.
вообще у цены 1831.14 - начнётся танце пляска, и у кого какие нервишки - короче, место кидалово .