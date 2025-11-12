GOLD, Золото и XAUUSD - страница 38
Осенью всегда осень (
...сезонный фактор. Лишь бы движение было, а то топтание на месте утомляет.
Из голд делают унитазы -
- Вода продлевает жизнь!
------------------
Так то, может повторится как с нефтью - уйти в минуса.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Нефть собралась верх к 57.56
Сделайте зум поменьше, посмотрите на график, исторический максимум сделан. Куда идём? Вниз! Еще немного потопчится и рванёт вниз. Осенью всегда идёт вниз.
Объясните Ваше ГАДАНИЕ : " Еще немного потопчится и рванёт вниз "...
Уже ДВА ГОДА этот инструмент "топчется " в одном направлении... Почему это должно прекратиться?...
Пока индикаторы не покажут РАЗВОРОТ, все Ваши ПРЕДСКАЗАНИЯ важны только для Вас лично ...
Пока ВСЕ индикаторы показывают - ТРЕНД вверх...
Да! приблизительно до сюда 2046.71
-------------
фотки блин- выставляешь один выскакивает какой то другой(которого раньше удалил )
-------------------
в левом нижнем углу пальчик верх - вниз пальчика пока нету
----------------------------------------
И на двух часовом - пальчик куда то, верх тычет.
Только вниз, понятно даже школьнику
Ну да, ну да...
Два года малышу хватило, чтобы стать школьником..., и теперь появилось ВИДЕНИЕ - "только вниз"...
Ну да, ну да...
Два года малышу хватило, чтобы стать школьником..., и теперь появилось ВИДЕНИЕ - "только вниз"...