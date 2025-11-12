GOLD, Золото и XAUUSD - страница 38

Осенью всегда осень (
 
Алексей Тарабанов:
Осенью всегда осень (

...сезонный фактор. Лишь бы движение было, а то топтание на месте утомляет.

 
Топтание тоже даёт прибыль)
 
Ушёл спать. 
Из голд делают унитазы -

- Вода продлевает жизнь!

------------------ 

Так то, может повторится как с нефтью - уйти в минуса.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Нефть собралась верх к 57.56

Файлы:
BRNDaily.png  49 kb
 
ElenaVVT:

Сделайте зум поменьше, посмотрите на график, исторический максимум сделан. Куда идём? Вниз! Еще немного потопчится и рванёт вниз. Осенью всегда идёт вниз.

Объясните Ваше ГАДАНИЕ : " Еще немного потопчится и рванёт вниз "...

Уже ДВА ГОДА этот инструмент "топчется " в одном направлении... Почему это должно прекратиться?...


Пока индикаторы не покажут РАЗВОРОТ, все Ваши ПРЕДСКАЗАНИЯ важны только для Вас  лично ...


Пока ВСЕ индикаторы показывают - ТРЕНД вверх...

Serqey Nikitin:

Объясните Ваше ГАДАНИЕ : " Еще немного потопчится и рванёт вниз "...

Уже ДВА ГОДА этот инструмент "топчется " в одном направлении... Почему это должно прекратиться?...


Пока индикаторы не покажут РАЗВОРОТ, все Ваши ПРЕДСКАЗАНИЯ важны только для Вас  лично ...


Пока ВСЕ индикаторы показывают - ТРЕНД вверх...

Да! приблизительно до сюда 2046.71

-------------

фотки блин- выставляешь один выскакивает какой то другой(которого раньше удалил ) 

-------------------

в левом нижнем углу пальчик верх - вниз пальчика пока нету 

----------------------------------------

И на двух часовом - пальчик куда то, верх тычет. 

Файлы:
XAUUSDDaily7890854.png  43 kb
XAUUSDH2086xh98b.png  47 kb
Serqey Nikitin:

Объясните Ваше ГАДАНИЕ : " Еще немного потопчится и рванёт вниз "...

Уже ДВА ГОДА этот инструмент "топчется " в одном направлении... Почему это должно прекратиться?...


Пока индикаторы не покажут РАЗВОРОТ, все Ваши ПРЕДСКАЗАНИЯ важны только для Вас  лично ...


Пока ВСЕ индикаторы показывают - ТРЕНД вверх...

Только вниз, понятно даже школьнику
 
Vladimir Baskakov:
Только вниз, понятно даже школьнику

Ну да, ну да...

Два года малышу хватило, чтобы стать школьником..., и теперь появилось ВИДЕНИЕ - "только вниз"...

Serqey Nikitin:

Ну да, ну да...

Два года малышу хватило, чтобы стать школьником..., и теперь появилось ВИДЕНИЕ - "только вниз"...

Тебе только опросы делать, больше толку нет
