Пора покупать?
Я тоже так думаю, но пугает ситуация с баксом глобальная, если завтра начнется по всем активам против бакса разворот, то можно брать...
Завтра, возможно, поздно будет, если покупать, то лучше сегодня.
Во всяком случае, не раньше чем через 3 часа, после решения по ставке.
А так, есть ещё куда падать... впрочем, я поуши в рублях (Si), поэтому мечтать о золоте не приходится.
Как известно, цeна золота завичит от индекса доллара, который считается по формуле
DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036);
Но на ФОРТС нет USD/SEK, но есть AUDU, как раз эта валюта очень сильно зависит от золота.
Есть идеи как правильно заменить USD/SEK на AUD/USD ?
тупо заменить USD/SEK на AUD/USD, разница незначительная, можно подобрать свой коэффициент, по идее должен быть отрицательным
на индикаторе в подокне, синяя линия обычный индекс, красная с AUDUSD
Спасибо, попробую...
На фоне падения фондового рынка, в частности индекса SP500, золото уверенно идёт вверх, см. дневной график:
Надо только найти правильную точку входа.
Привет!
Стоит ли покупать золото по 1130 ?
Золото хорошо поднялось, ты специалист по золоту.
Может уже пора продавать, или еще ждем?
Как известно, цeна золота завичит от индекса доллара, который считается по формуле
DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036);
это формула из Википедии, индекс доллара пересчитывается каждый год, нужно гуглить "markit_iboxxfx_index", на сайте ihsmarkit.com - они занимаются анализом обьемов использования мировых валют, вот для 2019:
FXUSD EUR 41,55%
FXUSD CAD 28,73%
FXUSD JPY 15,76%
FXUSD GBP 8,69%
FXUSD CHF 5,27%
т.е. расчет DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527);
вот только про первый множитель инфы не встречал, вот приатачил данные по годам, по табличкам можно индекс любой валюты составить, но, имхо, это все фундаментальные данные, для торговли они не пригодны
Привет, Сереж!
Долгое время спрэд между текущим и следующим фьючерсами был в районе 50 пунктов.
Сейчас - 92 пункта (уже месяцев 7), это говорит о том, что рынок ожидает дальнейшего роста актива.
Но могут быть краткосрочные "провалы", связанные с волатильностью USD Index
Добавлено
Но я уже продал :)