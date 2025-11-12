GOLD, Золото и XAUUSD - страница 32
Теперь можно делать так: кнопкой на панели редактора
js потихоньку захватывает мир
и что то не понял как по вертикали менять один из параметров объекта, почему то они оба подымаются.
я себе тоже такой же виджет написал))
ещё один подъёмчик верх на 1минуте - открываюсь в селл
ну ! вроде тронулись (наверное я один тронулся) а то, ещё обидитесь
норм.! )
Только на ваших снимках трудно понять, где вход, где стоп
Вход - решает каждый сам. У меня выход, по заданной прибыли в настройках эксперта.
Вот сейчас хороший вход вниз
Рано
Будет на уровень 1750 ,где я покупал.
ещё пока, остаётся медвежий тренд на дневном графике.
- с утра взял прибыль - кого-то влез ещё и вечером.