Renat Fatkhullin:

Теперь можно делать так: кнопкой на панели редактора


js  потихоньку захватывает мир 

и что то не понял как по вертикали менять один из параметров объекта, почему то они оба подымаются.

я себе тоже такой же виджет написал))

вроде и готовится вниз - но не все сигналы ещё готовы, правда основные готовы
Всё не как! не звизданётся. Всё вроде, для хорошего падения готово!
ещё один подъёмчик верх на 1минуте - открываюсь в селл 
SanAlex:
ещё один подъёмчик верх на 1минуте - открываюсь в селл 

ну ! вроде тронулись (наверное я один тронулся) а то, ещё обидитесь   

SanAlex:

ну ! вроде тронулись (наверное я один тронулся) а то, ещё обидитесь   

норм.! )

Только на ваших снимках трудно понять, где вход, где стоп

Nikolai Karetnikov:

норм.! )

Только на ваших снимках трудно понять, где вход, где стоп

Вход - решает каждый сам. У меня выход, по заданной прибыли в настройках эксперта.

Вот сейчас хороший вход вниз 
SanAlex:
Вот сейчас хороший вход вниз 

Рано

Будет на уровень 1750 ,где я покупал. 

Алексей Тарабанов:

Рано

Будет на уровень 1750 ,где я покупал. 

ещё пока, остаётся медвежий тренд на дневном графике.

- с утра взял прибыль - кого-то влез ещё и вечером. 

