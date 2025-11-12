GOLD, Золото и XAUUSD - страница 86
Мои мысли по золоту
Анализ по золоту:
Рассмотрим два графика...
На графике Н8 - генеральный тренд...
На графике Н2 - текущее состояние пары...
1. Определение ГЕНЕРАЛЬНОГО тренда:
Текущее состояние - тренд вверх ( индикаторы 3 и 7 в плюсе ).
2. Внутридневный тренд:
Текущее состояние - инд. 3 и 7 в минусе, значит идет откат...
Если работать на откатах, то Н2 вполне для этого годится...
Если работать на трендах, то сейчас - вне рынка, ждем разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...
P.S. Основная тонкость в трендследящих стратегиях - это момент затухания тренда...
Для себя, я определил этот момент как разворот линии индикатора 3 на графике Н2 ...
Т.е. если на Н2 инд 3 развернулся, то идет ЗАПРЕТ на открытие новых позиций, при этом открытые позиции ждут основного сигнала на закрытие, т.е. переход через "0" индикатора 3 на Н2 или инд7 на Н2, который из них сработает быстрее...
Но это моя стратегия и мой анализ, и другие трейдеры могут с ним не соглашаться...
При попадании цены в будущем в зону любой линии встретит серьёзную засаду. Проверено временем.)
А если не попадет В БУДУЩЕМ цена " в зону любой линии "...?
XAU\USD-H1 Обычно в таком месте происходит кидалово - видим вроде вниз хочет, но она рванёт вверх.
MA144 ниже цены - держатся лучше верх.
XAUUSDH4 тут MA144 так же ниже - держаться вверх
XAU\USD-Daily так же видно - держатся лучше верх.
Всегда есть линии выше и ниже цены. Денежная масса ограничена в нашем маленьком мире. Цену направляет ФА, а корректировка точек разворота уже за ТА. ТА вторичен по воздействии на цену. Сильные уровни могут прошиваться как по маслу по ТА за счет ФА до новых линий.
Всегда есть линии выше и ниже цены.
Вы правы! Всегда шаловливые рученки могут НАРИСОВАТЬ несколько сотен линий, что бы их было "всегда"...
Да, так обычно и бывает. Подождём.
Любой анализ должен обязательно проверяться практикой...
Иначе, какой смысл в этих анализах?...
Положительные моменты:
1. идет отсев левых Аналитиков...
2. обучающий фактор с учетом успешных анализов...
3. сравнение своего анализа с анализом Аналитика - повышение уверенности самого Трейдера в случаи положительного результата...