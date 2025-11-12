GOLD, Золото и XAUUSD - страница 104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю можно брать в buy быструю сделку
Золотце сейчас в интересной точке. Либо будет удлинение 5-й волны до следующей метки, либо может начать формироваться большая долгая коррекция.
Это не индикаторы, а дичь, которая перерисовывает на 3-6 баров в историю.
У Вас есть мои ЛИЧНЫЕ индикаторы, или Вы опять , в очередной раз, пытаетесь угадать БУДУЩИЕ события?...
У Вас есть мои ЛИЧНЫЕ индикаторы, или Вы опять , в очередной раз, пытаетесь угадать БУДУЩИЕ события?...
да, были демки, и не только у меня
да, были демки, и не только у меня
Вы нашли кем-то взломанные мои ЛИЧНЫЕ индикаторы?...
Так это же замечательно! Теперь это уже не мои, а Ваши проблемы...
УДАЧИ!
Может у кого есть адекватное мнения по золоту на текущий момент?
Почему, в первую очередь.
4000+
Вы нашли кем-то взломанные мои ЛИЧНЫЕ индикаторы?...
Так это же замечательно! Теперь это уже не мои, а Ваши проблемы...
УДАЧИ!
Если у вас взломали ваши личные индикаторы, могу только поздравить вас и выразить респектулю - значит люди нуждаются в ваших индикаторах
Я хочу войти в торговлю золотом в понедельник, 30 сентября 2024 года. Мой капитал составляет $50, кредитное плечо - 1:400, и я хочу открыть две позиции размером 0,02 лота.
Пожалуйста, посоветуйте, стоит ли мне идти вперед или нет. Потому что деньги, которые я рассчитываю заработать на рынке, пойдут на оплату учебы.
Связаться со мной можно здесь: <email was deleted by moderator>
Потому что деньги, которые я рассчитываю заработать на рынке, пойдут на оплату учебы.
А какие последствия в случае потери капитала?
Взял вчера золото в buy .