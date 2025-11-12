GOLD, Золото и XAUUSD - страница 104

Новый комментарий
 

Думаю можно брать в buy быструю сделку


[Удален]  

Золотце сейчас в интересной точке. Либо будет удлинение 5-й волны до следующей метки, либо может начать формироваться большая долгая коррекция.


 
Vitaly Muzichenko #:

Это не индикаторы, а дичь, которая перерисовывает на 3-6 баров в историю.

У Вас есть мои ЛИЧНЫЕ индикаторы, или Вы опять , в очередной раз, пытаетесь угадать БУДУЩИЕ события?...

 
Serqey Nikitin #:

У Вас есть мои ЛИЧНЫЕ индикаторы, или Вы опять , в очередной раз, пытаетесь угадать БУДУЩИЕ события?...

да, были демки, и не только у меня

 
Vitaly Muzichenko #:

да, были демки, и не только у меня

Вы нашли кем-то взломанные мои ЛИЧНЫЕ индикаторы?...

Так это же замечательно!  Теперь это уже не мои, а Ваши проблемы...

УДАЧИ!

 
Uladzimir Izerski #:

Может у кого есть адекватное мнения по золоту на текущий момент?

Почему, в первую очередь.

4000+

 
Serqey Nikitin #:

Вы нашли кем-то взломанные мои ЛИЧНЫЕ индикаторы?...

Так это же замечательно!  Теперь это уже не мои, а Ваши проблемы...

УДАЧИ!

Если у вас взломали ваши личные индикаторы, могу только поздравить вас и выразить респектулю - значит люди нуждаются в ваших индикаторах

 

Я хочу войти в торговлю золотом в понедельник, 30 сентября 2024 года. Мой капитал составляет $50, кредитное плечо - 1:400, и я хочу открыть две позиции размером 0,02 лота.


Пожалуйста, посоветуйте, стоит ли мне идти вперед или нет. Потому что деньги, которые я рассчитываю заработать на рынке, пойдут на оплату учебы.


Связаться со мной можно здесь: <email was deleted by moderator>

 
sambomickey #:
Потому что деньги, которые я рассчитываю заработать на рынке, пойдут на оплату учебы.

А какие последствия в случае потери капитала?

 
mixail789 mixajlof #:

Взял вчера золото в buy .


Как успехи? Цена не дошла до вашего TP и развернулась
1...979899100101102103104105106107108109110111...116
Новый комментарий