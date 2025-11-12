GOLD, Золото и XAUUSD - страница 6

prostotrader:

его нет в терминале

US DOLLAR CURRENCY INDEX 

US $ Index - у брокера FXPro есть. Встроенный.  По нему можно торговлю вести. 
 
prostotrader:

Привет!

Стоит ли покупать золото по 1130 ? 

Похоже, что ДА. =1230      Сегодня 13/02/17
 
Сегодня закрыл короткую на 1223,72 
 
Интересный момент по золоту, я ставлю на понижение к концу недели
 
Mikhail Simakov:
Интересный момент по золоту, я ставлю на понижение к концу недели

 

Каким объемом открываетесь?
 
Mikhail Simakov:
Интересный момент по золоту, я ставлю на понижение к концу недели

Я тоже, индекс $ 95,11 и должен пойти вверх, так что жду за унцию 1168

 
Mikhail Simakov:
Интересный момент по золоту, я ставлю на понижение к концу недели

Угу! Щас слегка приподымут до 1300, высадят всех мишек, а потом понизят!

 
Nikolay Kositsin:

Угу! Щас слегка приподымут до 1300, высадят всех мишек, а потом понизят!


я буду не со всеми :) 1300 точно не дойдет, по крайней мере на этой недели 

 

Непонятно почему золото должно падать, у меня такая картинка получается:


Стоимость золота в рублях:


 
Sergey Chalyshev:

Непонятно почему золото должно падать, у меня такая картинка получается:


Стоимость золота в рублях:



время покажет

