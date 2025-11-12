GOLD, Золото и XAUUSD - страница 6
его нет в терминале
US DOLLAR CURRENCY INDEX
Привет!
Стоит ли покупать золото по 1130 ?
Интересный момент по золоту, я ставлю на понижение к концу недели
Я тоже, индекс $ 95,11 и должен пойти вверх, так что жду за унцию 1168
Угу! Щас слегка приподымут до 1300, высадят всех мишек, а потом понизят!
я буду не со всеми :) 1300 точно не дойдет, по крайней мере на этой недели
Непонятно почему золото должно падать, у меня такая картинка получается:
Стоимость золота в рублях:
время покажет