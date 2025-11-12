GOLD, Золото и XAUUSD - страница 19

prostotrader:

Не вздумайте сейчас покупать золото!

Все обвалилось, люди выходят в кэш, индекс доллара растет на глазах,

золото будет и завтра падать.


Как и ожидалось...

 

Все правильно золотом затоварились?

Меньше в пятницу вечером нельзя было поставить... :)

Ну и соскочить нужно вовремя

Итого прибыли 66 * 10 * 30 = 19800 пунктов.

[Удален]  
prostotrader:

Все правильно золотом затоварились?

Меньше в пятницу вечером нельзя было поставить... :)

Ну и соскочить нужно вовремя

Итого прибыли 66 * 10 * 30 = 19800 пунктов.

Хорошо ведёте расчёт - а, где же, ваша открытая позиция ???

 
Alexsandr San:

Хорошо ведёте расчёт - а, где же, ваша открытая позиция ???

Вовремя соскочить, это значит выйти из позиции.

Вы что, считаете что я вру?


[Удален]  
prostotrader:

Вы что, считаете что я вру?


нет! Вы не врёте! 

[Удален]  

а я, лопух - слил 9000 рублей

Снимок69

 
Alexsandr San:

а я, лопух - слил 9000 рублей


Это потому, что Вы торгуете на ФОРЕКС. :) и по индикаторам.

Я более 9 лет торгую золотом (это один из двух инструментов, где я торгую без хеджирования) и с уверенностью могу сказать,

что торговать по индикатору - не только плохо, но и вредно для кошелька.

[Удален]  
prostotrader:

Это потому, что Вы торгуете на ФОРЕКС. :) и по индикаторам.

Я более 9 лет торгую золотом (это один из двух инструментов, где я торгую без хеджирования) и с уверенностью могу сказать,

что торговать по индикатору - не только плохо, но и вредно для кошелька.

Вы не правы, Индикатор очень хорошо показывает направление

на графике видно, как от красного или зелёного кружочка, идёт направление.

Снимок69ч

просто я лопух - упёрся как обычно, и пошёл против индикаторов - поэтому я слил 9000 руб. 

[Удален]  
prostotrader:

Это потому, что Вы торгуете на ФОРЕКС. :) и по индикаторам.

Я более 9 лет торгую золотом (это один из двух инструментов, где я торгую без хеджирования) и с уверенностью могу сказать,

что торговать по индикатору - не только плохо, но и вредно для кошелька.

Вот Индикатор - Вы можете сами проверить , в вашем терминале МТ5

 
Alexsandr San:

Вот Индикатор - Вы можете сами проверить , вашем терминале МТ5

Спасибо конечно, но я как-нибудь, "по старинке"... все больше своими мозгами (по золоту)...

Добавлено

Если Вы не обратили внимания, то замечу, что

я уже 2020.03.12 23:47 знал, что заработаю на золоте (см. посты выше)

А если бы днем не был у себя на стройке дома, то прибыль была бы больше.

Добавлено

Взамен на Вашу любезность с индикатором, расскажу о своем индикаторе


