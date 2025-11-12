GOLD, Золото и XAUUSD - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не вздумайте сейчас покупать золото!
Все обвалилось, люди выходят в кэш, индекс доллара растет на глазах,
золото будет и завтра падать.
Как и ожидалось...
Все правильно золотом затоварились?
Меньше в пятницу вечером нельзя было поставить... :)
Ну и соскочить нужно вовремя
Итого прибыли 66 * 10 * 30 = 19800 пунктов.
Все правильно золотом затоварились?
Меньше в пятницу вечером нельзя было поставить... :)
Ну и соскочить нужно вовремя
Итого прибыли 66 * 10 * 30 = 19800 пунктов.
Хорошо ведёте расчёт - а, где же, ваша открытая позиция ???
Хорошо ведёте расчёт - а, где же, ваша открытая позиция ???
Вовремя соскочить, это значит выйти из позиции.
Вы что, считаете что я вру?
Вы что, считаете что я вру?
нет! Вы не врёте!
а я, лопух - слил 9000 рублей
а я, лопух - слил 9000 рублей
Это потому, что Вы торгуете на ФОРЕКС. :) и по индикаторам.
Я более 9 лет торгую золотом (это один из двух инструментов, где я торгую без хеджирования) и с уверенностью могу сказать,
что торговать по индикатору - не только плохо, но и вредно для кошелька.
Это потому, что Вы торгуете на ФОРЕКС. :) и по индикаторам.
Я более 9 лет торгую золотом (это один из двух инструментов, где я торгую без хеджирования) и с уверенностью могу сказать,
что торговать по индикатору - не только плохо, но и вредно для кошелька.
Вы не правы, Индикатор очень хорошо показывает направление
на графике видно, как от красного или зелёного кружочка, идёт направление.
просто я лопух - упёрся как обычно, и пошёл против индикаторов - поэтому я слил 9000 руб.
Это потому, что Вы торгуете на ФОРЕКС. :) и по индикаторам.
Я более 9 лет торгую золотом (это один из двух инструментов, где я торгую без хеджирования) и с уверенностью могу сказать,
что торговать по индикатору - не только плохо, но и вредно для кошелька.
Вот Индикатор - Вы можете сами проверить , в вашем терминале МТ5
Вот Индикатор - Вы можете сами проверить , вашем терминале МТ5
Спасибо конечно, но я как-нибудь, "по старинке"... все больше своими мозгами (по золоту)...
Добавлено
Если Вы не обратили внимания, то замечу, что
я уже 2020.03.12 23:47 знал, что заработаю на золоте (см. посты выше)
А если бы днем не был у себя на стройке дома, то прибыль была бы больше.
Добавлено
Взамен на Вашу любезность с индикатором, расскажу о своем индикаторе