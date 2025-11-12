GOLD, Золото и XAUUSD - страница 21
Я не торгую со стопами.
Что тогда делали бы в случае, если бы цена пробила 1430?
При моей методике торговли золотом, "если" ни разу не было.
Отбой от дневного уровня:
Пробой дневного уровня:
А я в шортах с пятницы
Я тоже )))
Чем руководствуетесь?
Видимо тем, что это драгметалл и никому не нужен. На самом деле, это товар который не портиться, за который постоянно в средневековье шли войны, за него убивали тогда и это делают по сей день, он являлся и является денежной единицей при расчёте. Продажа золота в спекулятивных целях может быть только в краткосроке с маленькой прибылью и быстрым откупом его при падении. Сейчас оно недооценено.
Ну это так, лирика, а не призыв к действию.
Чем руководствуетесь?
Доброе утро. Я работаю по своей стратегии. Вечером опишу более детально. Нужно убегать. Хорошего дня.
если золото недооценено, тогда что с платиной? Она вообще всегда ценилась выше золота, а сейчас в три раза дешевле