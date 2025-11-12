GOLD, Золото и XAUUSD - страница 21

prostotrader:

Я не торгую со стопами.

Alexey Kozitsyn:

При моей методике торговли золотом, "если" ни разу не было.  

 

Отбой от дневного уровня:


 

Пробой дневного уровня:


 
А я в шортах с пятницы
 
Mikhail Simakov:
Я тоже )))


 
Александр:

Чем руководствуетесь? 
 
Mikhail Simakov:
Видимо тем, что это драгметалл и никому не нужен. На самом деле, это товар который не портиться, за который постоянно в средневековье шли войны, за него убивали тогда и это делают по сей день, он являлся и является денежной единицей при расчёте. Продажа золота в спекулятивных целях может быть только в краткосроке с маленькой прибылью и быстрым откупом его при падении. Сейчас оно недооценено. 

Ну это так, лирика, а не призыв к действию. 

 
Mikhail Simakov:
Доброе утро. Я работаю по своей стратегии. Вечером опишу более детально. Нужно убегать. Хорошего дня.

 
Vitaly Muzichenko:

если золото недооценено, тогда что с платиной? Она вообще всегда ценилась выше золота, а сейчас в три раза дешевле

