GOLD, Золото и XAUUSD - страница 99
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и где Ваши " полтора миллиарда " на "зеркальном" реальном...?
Детский сад - штаны на лямках!...
Так я же написал - отлаживал советника.
а Вы сообщили что у Вас демка - это зеркало :) с реала
Ну раз нет желания красиво утереть ВСЕМ нос. хотя скорее нет возможности.
Купите новый прибор по измерению ЧСВ с более широкой шкалой , у вашего текущего стрелка уперлась и дымится.
что бы все заткнулись :) том числе и я
Можете обораться... - мне ни холодно, ни жарко...
Пример показан для общего развития молодых трейдеров, чтобы обозначить возможную цель, к которой можно стремиться...
А можно и не стремиться...
Можете обораться... - мне ни холодно, ни жарко...
Пример показан для общего развития молодых трейдеров, чтобы обозначить возможную цель, к которой можно стремиться...
А можно и не стремиться...
Ясно - в общем слился ...
Ясно - в общем слился ...
Наивный ты однако...
Неужели ты считаешь, что можно светить свой реальный счет перед каждым "пеньком"...?
По последним событиям, когда повыеживались и согласились покупать за рубли, а рубль привязали к цене золота, то видимо золото будет ходить в небольшом корридоре.
Таких диких ралли вряд-ли увидим, можно покупать на ближайшем падении, и продавать на ближайшем росте, ну и усреднение в помощь.
Понаблюдаю, но это скорее всего самый флетовый актив на ближайшее время.
видимо золото будет ходить в небольшом корридоре.
Да, канал прослеживается...
Но чтобы не попасть на ложный сигнал ( пробитие канала ) , лучше применить в паре с каналом какой-либо БЫСТРЫЙ трендовый индикатор...
Привет!
Вопрос - на неделю какой прогноз по золоте дадите товарищи-господа?
Срочно нужен прогноз и более точный.
Анализ по золоту:
Текущее состояние рынка - тренд вверх.
Перспектива - продолжение тренда вверх.
Цель - верхняя граница канала ( 2010 )..., но надо следить за рынком...
Долгосрочные прогнозы - вещь не благодарная!
Привет!
по вашему индикатору там дивер есть.
Т.е. продал золото. ))
Привет!
по вашему индикатору там дивер есть.
Т.е. продал золото. ))