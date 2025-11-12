GOLD, Золото и XAUUSD - страница 99

Serqey Nikitin #:

Ну и где Ваши " полтора миллиарда " на "зеркальном" реальном...?

Детский сад - штаны на лямках!...

Так я же написал - отлаживал советника.  

а Вы  сообщили что у Вас демка  - это зеркало :) с реала

Ну раз нет желания красиво утереть ВСЕМ нос.  хотя скорее  нет возможности.

 Купите новый прибор по измерению ЧСВ с более широкой шкалой  , у вашего текущего стрелка уперлась и дымится.

 
Yuriy Zaytsev #:

  что бы все заткнулись :)  том числе и я


Можете обораться... - мне ни холодно, ни жарко...

Пример показан для общего развития молодых трейдеров, чтобы обозначить возможную цель, к которой можно стремиться...

А можно и не стремиться...

 
Ясно - в общем слился ... 

 
Yuriy Zaytsev #:

Ясно - в общем слился ... 

Наивный ты однако...

Неужели ты считаешь, что можно светить свой реальный счет перед каждым "пеньком"...?

 

По последним событиям, когда повыеживались и согласились покупать за рубли, а рубль привязали к цене золота, то видимо золото будет ходить в небольшом корридоре.

Таких диких ралли вряд-ли увидим, можно покупать на ближайшем падении, и продавать на ближайшем росте, ну и усреднение в помощь.

Понаблюдаю, но это скорее всего самый флетовый актив на ближайшее время.

 
Vitaly Muzichenko #:

 видимо золото будет ходить в небольшом корридоре.


Да, канал прослеживается...

Но чтобы не попасть на ложный сигнал ( пробитие канала ) , лучше применить в паре с каналом какой-либо БЫСТРЫЙ трендовый индикатор...


 

Привет!

Вопрос - на неделю какой прогноз по золоте дадите товарищи-господа?

Срочно нужен прогноз и более точный.

 

Анализ по золоту:

Текущее состояние рынка - тренд вверх.

Перспектива - продолжение тренда вверх.

Цель - верхняя граница канала ( 2010 )..., но надо следить за рынком... 

Долгосрочные прогнозы - вещь не благодарная!

 

Привет!

по вашему индикатору там дивер есть.

Т.е. продал золото. ))

 
Alexander Ivanov #:

Привет!

по вашему индикатору там дивер есть.

Т.е. продал золото. ))

По МОЕМУ индикатору: значение плюс - тренд вверх, значение минус - тренд вниз...
