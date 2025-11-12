GOLD, Золото и XAUUSD - страница 98
GOLD-6.22 по всем признакам сегодня вниз
там и были комментарии о перерисовке, а теперь ты отрицаешь их факт?
Факт НАЛИЧИЯ индикаторов подтверждается моими анализами!
А о перерисовке говорят НОВИЧКИ, которые ничего не понимают в работе индикаторов и их применении...
Удивляет другое. Повторяют глупости без проверки этих индикаторов в тестере...
К тому же не разобравшись с матчастью: нельзя стрелять из обычного пистолета под водой...
Анализ по золоту:
Флэт продолжается...
Оптимальный вариант - дождаться разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...
после открытия рынка по факту получен уровень 1920
1900 если не сегодня то на днях большая вероятность.
p.s.
технические индикаторы проснуться попозже у них пока флет
Это понятно любому "разумному": если бы это старье, которому давно больше 50 лет, работало ПРАВИЛЬНО, то уже давно половина всех трейдеров были бы миллионерами...
ВЫВОД: Нормальные трейдеры разрабатывают СВОИ индикаторы для ПРИБЫЛЬНОЙ торговли!
ты совсем тут за дураков всех держишь?
крайние 4 страницы, на 2 скринах W1 перерисовка, показать?
Возможно я применил старый шаблон с другими настройками... Бывает...
Но мне нравится твоя наблюдательность!
Вообще то, на больших графиках ( Н8... W1... MN ... ) никаких перерисовок не бывает в принципе ... , а на мелких графиках я не работаю ( пипсовка, скальпинг...), и , соответственно, все эти рассуждения меня не волнуют...
Продолжение работы моего советника с МОИМИ индикаторами:
а где "зеркальный" реальный :)
например можно открыть на сутки в сигналах что бы все заткнулись :) том числе и я.
Как то на демке открывашки полтора миллиарда поднял - когда отлаживал советника , но почему то не нашел свою фамилию в списке форбс.
Ну и где Ваши " полтора миллиарда " на "зеркальном" реальном...?
Детский сад - штаны на лямках!...