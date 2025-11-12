GOLD, Золото и XAUUSD - страница 98

GOLD-6.22 по всем признакам сегодня вниз

 
Fast235 #:

 там и были комментарии о перерисовке, а теперь ты отрицаешь их факт?

Факт НАЛИЧИЯ индикаторов подтверждается моими анализами!

А о перерисовке говорят НОВИЧКИ, которые ничего не понимают в работе индикаторов и их применении...

Удивляет другое.  Повторяют глупости без проверки этих индикаторов в тестере...

К тому же не разобравшись с матчастью:  нельзя стрелять из обычного пистолета под водой...

 

Анализ по золоту:

Флэт продолжается...

Оптимальный вариант - дождаться разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...

 

после открытия рынка по факту получен уровень 1920

1900 если не сегодня то на днях большая вероятность.

  p.s.

технические индикаторы проснуться попозже у них пока флет

 
Yuriy Zaytsev #:

технические индикаторы проснуться попозже у них пока флет

Это понятно любому "разумному": если бы это старье, которому давно больше 50 лет, работало ПРАВИЛЬНО, то уже давно половина всех трейдеров были бы миллионерами...

ВЫВОД: Нормальные трейдеры разрабатывают СВОИ индикаторы для ПРИБЫЛЬНОЙ торговли!

 
Serqey Nikitin #:

Факт НАЛИЧИЯ индикаторов подтверждается моими анализами!

А о перерисовке говорят НОВИЧКИ, которые ничего не понимают в работе индикаторов и их применении...

Удивляет другое.  Повторяют глупости без проверки этих индикаторов в тестере...

К тому же не разобравшись с матчастью:  нельзя стрелять из обычного пистолета под водой...

ты совсем тут за дураков всех держишь?

крайние 4 страницы, на 2 скринах W1 перерисовка, показать?

 
Fast235 #:

ты совсем тут за дураков всех держишь?

крайние 4 страницы, на 2 скринах W1 перерисовка, показать?

Возможно я применил старый шаблон с другими настройками...  Бывает...

Но мне нравится твоя наблюдательность!


Вообще то, на больших графиках ( Н8... W1... MN ... )  никаких перерисовок не бывает в принципе ... , а на мелких графиках я не работаю  ( пипсовка, скальпинг...), и , соответственно, все эти рассуждения  меня не волнуют... 

 

Продолжение работы моего советника с МОИМИ индикаторами:



 
Serqey Nikitin #:

Продолжение работы моего советника с МОИМИ индикаторами:



а где "зеркальный" реальный :)

например можно открыть на сутки  в сигналах что бы все заткнулись :)  том числе и я.

Как то на демке открывашки полтора миллиарда  поднял - когда отлаживал советника , но почему то не нашел свою фамилию в списке форбс.

 
Yuriy Zaytsev #:

а где "зеркальный" реальный :)

например можно открыть на сутки  в сигналах

  что бы все заткнулись :)  том числе и я

я как то на демке отрывашки полтора миллиарда  поднял - когда отлаживал советника 

Ну и где Ваши " полтора миллиарда " на "зеркальном" реальном...?

Детский сад - штаны на лямках!...

