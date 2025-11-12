GOLD, Золото и XAUUSD - страница 58
в последнее время стал тоже фанатом хода по золоту... и тоже нахожу, что весьма вроде предсказуемо ходит... даже на коротке - пока часто перезахожу, но вполне успеваю и разворот вполне заметен... правда после небольшой потери... главное, как я понял, терпения и нервов с ним значительно меньше...
Большинство трейдеров идет по пути "ЧУЙКИ"..., пытается найти пару, которую они якобы "понимают", т.е. ту пару, где УГАДАЙКА работает немного чаще, чем по другим парам...
Это - не эффективный путь! Смахивает на игру в КАЗИНО...
Если Трейдер решил РАБОТАТЬ на рынке, то нужно менять свое отношение к данному процессу...
золото, как и во все времена, или разбогател, или погиб !
или стал Мидасом, что даже унитаз золотым становится...главное правильную золотоносную жилу найти... и побольше самородков по кило весом...))
для меня это казино с более менее предсказуемым исходом... потому как залипаю часто и невзначай довольно сильно... как будто черт рукой двигает...
Это не черт. Это золотой телец.
Ну да нуда, этот телец забодал уже в корень... и хоть идет туда куда его загоняют, но все равно страху нагоняет дай боже... гипноз проосто какой-то...)))
в 13:00 резкий рывок вниз, какая-то новость, или что ?
Объявлено о создании вакцини от коронавируса. Успешно прошла третью стадию испытаний - эффективность выше 90%.
Инвесторы готовятся к рывку на всех рынках
да это скорее нервный тик после напряженных выборов, падение в понедельник, ни о чем