GOLD, Золото и XAUUSD - страница 58

Сергей Криушин:
в последнее время стал тоже фанатом хода по золоту... и тоже нахожу, что весьма вроде предсказуемо ходит... даже на коротке - пока часто перезахожу, но вполне успеваю и разворот вполне заметен... правда после небольшой потери... главное, как я понял, терпения и нервов с ним значительно меньше...

Большинство трейдеров идет по пути "ЧУЙКИ"..., пытается найти пару, которую они якобы "понимают", т.е. ту пару, где УГАДАЙКА работает немного чаще, чем по другим парам...

Это - не эффективный путь! Смахивает на игру в КАЗИНО...

Если Трейдер решил РАБОТАТЬ на рынке, то нужно менять свое отношение к данному процессу...

 

золото, как и во все времена, или разбогател, или погиб !

 
для меня это казино с более менее предсказуемым исходом... потому как залипаю часто и невзначай довольно сильно... как будто черт рукой двигает...

 
Это не черт. Это золотой телец.

 
Неделя началась со S/L )

 

в 13:00 резкий рывок вниз, какая-то новость, или что ?

 
Инвесторы готовятся к рывку на всех рынках

 
да это скорее нервный тик после напряженных выборов, падение в понедельник, ни о чем

