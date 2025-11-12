GOLD, Золото и XAUUSD - страница 77
золото пытается развернутся верх - рановато верх, сначала к 1765.92
- хотя вполне, что уже начался разворот - ещё правда розовый уровень нужно одолеть.
походу она решила сегодня к 1791.32
Анализ:
ТЕКУЩЕЕ состояние рынка: Тренд вниз, но пока откат - инд. 3 в плюсе...
Перспектива : пока вне рынка - ждем разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...
можно говорить!? что отсюда уже можно в покупки и целится к 1752.81 !?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
что то я не понял ! - почему то Индикатор на другой картинке выше - точки не совпадают, с этой картинкой . Как такое может быть?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
теперь понял - всё совпадает. если смотреть ещё и на число месяца.
вчера не дошёл до цели - сегодня должна дойти
На мой взгляд: стратегия должна быть понятна, проста и не давать ложных сигналов...
Открытие позиции - по развороту в ОДНУ сторону ВСЕХ индикаторов.
Закрытие позиции - разворот самого быстрого индикатора ( на текущий момент ).
P.S. Разворот индикатора - пересечение нулевой линии: значение "+" - тренд вверх, значение "-" - тренд вниз.
Инд. Зиг-Заг в анализе не участвует.
1-й инд. - это какой?... Если Зиг-Заг, то в самом начале темы я писал, что этот инд. не участвует в анализе, а только - картинка для сравнения...
В анализе - только инд. 3, 4, 7...
Имел ввиду из подвала, верхний. TD 3_