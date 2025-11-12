GOLD, Золото и XAUUSD - страница 77

Новый комментарий
[Удален]  

золото пытается развернутся верх - рановато верх, сначала к 1765.92

- хотя вполне, что уже начался разворот - ещё правда розовый уровень нужно одолеть. 

XAUUSDH2 1765.92

[Удален]  

походу она решила сегодня к 1791.32

XAUUSDH1 1791.32

 

Анализ:

ТЕКУЩЕЕ состояние рынка: Тренд вниз, но пока откат - инд. 3 в плюсе...

Перспектива : пока вне рынка -  ждем разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...

[Удален]  
SanAlex:

походу она решила сегодня к 1791.32


побывала и там и там - вот одно плохо, не зацепила мою жёлтую линию снизу, что бы взять меня с собой верх.

XAUUSDH2 90 

[Удален]  

можно говорить!? что отсюда уже можно в покупки и целится к  1752.81 !?

XAUUSDH2 1752.81

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

что то я не понял ! - почему то Индикатор на другой картинке выше - точки не совпадают, с этой картинкой . Как такое может быть?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

теперь понял - всё совпадает. если смотреть ещё и на число месяца. 

[Удален]  
SanAlex:

можно говорить!? что отсюда уже можно в покупки и целится к  1752.81 !?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

что то я не понял ! - почему то Индикатор на другой картинке выше - точки не совпадают, с этой картинкой . Как такое может быть?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

теперь понял - всё совпадает. если смотреть ещё и на число месяца. 

вчера не дошёл до цели - сегодня должна дойти 

XAUUSDH2 ччч

 

На мой взгляд: стратегия должна быть понятна, проста и не давать ложных сигналов...


Открытие позиции - по развороту в ОДНУ сторону ВСЕХ индикаторов.

Закрытие позиции - разворот самого быстрого индикатора ( на текущий момент ).


P.S. Разворот индикатора - пересечение нулевой линии: значение "+" - тренд вверх, значение "-" - тренд вниз.

Инд. Зиг-Заг в анализе не участвует.

 
Serqey Nikitin:

На мой взгляд: стратегия должна быть понятна, проста и не давать ложных сигналов...


Открытие позиции - по развороту в ОДНУ сторону ВСЕХ индикаторов.

Закрытие позиции - разворот самого быстрого индикатора ( на текущий момент ).


P.S. Разворот индикатора - пересечение нулевой линии: значение "+" - тренд вверх, значение "-" - тренд вниз.

Судя по скрину, 1-й индикатор лишний. )

 
Ramiz Mavludov:

Судя по скрину, 1-й индикатор лишний. )

1-й инд. - это какой?...  Если Зиг-Заг, то в самом начале темы я писал, что этот инд. не участвует в анализе, а только - картинка для сравнения...

В анализе - только инд. 3, 4, 7...

 
Serqey Nikitin:

1-й инд. - это какой?...  Если Зиг-Заг, то в самом начале темы я писал, что этот инд. не участвует в анализе, а только - картинка для сравнения...

В анализе - только инд. 3, 4, 7...

Имел ввиду из подвала, верхний. TD 3_

1...707172737475767778798081828384...116
Новый комментарий