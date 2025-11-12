GOLD, Золото и XAUUSD - страница 101
Впервые в истории наблюдений, золотодобытчики США платят больше дивидендов, чем коммунальщики
У золота и серебра наблюдаются оттоки из ETF, в таких ситуациях металлы продолжат свое падение.
Корреляция между золотом и доходностью 10-летних гос облигаций США
Дневной уровень разворота находится на уровне 1721.59. При закрытии по итогам дня и уверенной торговле выше этого уровня позволит золоту вырасти к уровню 1744.99.
Вот сетап.
Вынос стопов,тест OB и возврат в ренж.
Сделка по XAUUSD-сделка была открыта при ретесте уровня и объема +росте процентной ставки и доходности по 10-ти летним облигациям .
ЛЮБОЕ действие на рынке должно быть подтверждено ФАКТАМИ! Не домыслами или гаданием..., а именно фактами, т.е. событиями, которые может воспроизвести ЛЮБОЙ трейдер...
Отсюда вопросы:
1.Откуда взялась "ЗОНА РАЗВОРОТА" ?..., и чем эта зона подтверждается?...
2. Откуда взялась "ЦЕЛЬ" ? и чем это подтверждается?...
Зона разворота взята с графика и цель тоже .
Да ладно?!?...
Они опираются в воздух... Шуткуешь, наверно...?
Это так можно "нарисовать" пару сотен линеечек, без привязки к ориентирам...
