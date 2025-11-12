GOLD, Золото и XAUUSD - страница 101

Впервые в истории наблюдений, золотодобытчики США платят больше дивидендов, чем коммунальщики


 

У золота и серебра наблюдаются оттоки из ETF, в таких ситуациях металлы продолжат свое падение.


 

Корреляция между золотом и доходностью 10-летних гос облигаций  США


 

Дневной уровень разворота находится на уровне 1721.59. При закрытии по итогам дня и уверенной торговле выше этого уровня позволит золоту вырасти к уровню 1744.99.

 

Вот сетап.

Вынос стопов,тест OB и возврат в ренж.

Сделка по XAUUSD-сделка была открыта при ретесте уровня и объема +росте процентной ставки и доходности по 10-ти летним облигациям .


 
mixail789 mixajlof #:

Сделка по XAUUSD-сделка была открыта при ретесте уровня и объема +росте процентной ставки и доходности по 10-ти летним облигациям .


ЛЮБОЕ действие на рынке должно быть подтверждено ФАКТАМИ!  Не домыслами или гаданием..., а именно фактами, т.е. событиями, которые может воспроизвести ЛЮБОЙ трейдер...

Отсюда вопросы:

1.Откуда взялась "ЗОНА РАЗВОРОТА" ?..., и чем эта зона подтверждается?...

2. Откуда взялась "ЦЕЛЬ" ?  и чем это подтверждается?...

 
Зона разворота взята с графика  и цель тоже .
 
mixail789 mixajlof #:
Зона разворота взята с графика  и цель тоже .

Да ладно?!?...

Они опираются в воздух...   Шуткуешь, наверно...? 

Это так можно "нарисовать"  пару сотен линеечек, без привязки к ориентирам...

 

Сделка по XAUUSD


