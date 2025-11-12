GOLD, Золото и XAUUSD - страница 70

VVT:

И? Появилась вакцина - золото упало. А акциям то чего падать?

риск второго эшелона нехватка оборотных денег в долгий кризис. этот кризис долгий.

 
Vladimir Baskakov:
Не в тему коммент

про пиво может конечно. а пузырь 29 и 39 очень даже в тему. ковид и пузырь. ковид идет как зонтик.

Valeriy Yastremskiy:

про пиво может конечно. а пузырь 29 и 39 очень даже в тему. ковид и пузырь. ковид идет как зонтик.

Ещё хуже аналогии: пузырь и ковид. Тема про золото
 
Vladimir Baskakov:
Ещё хуже аналогии: пузырь и ковид. Тема про золото

пузырь золото всегда связаны. Когда лопается или сдувается.

Valeriy Yastremskiy:

пузырь золото всегда связаны. Когда лопается или сдувается.

Лопается мозг от твоих постов
 
Vladimir Baskakov:
Лопается мозг от твоих постов

Не виноват. Мозг виноват) По хорошему в 21 был бы кризис пузыря, слишком много новых инноваций (ИИ в том числе) собирающих деньги, не проверенных временем. Он начался раньше из за ковидных локдаунов. Золото, как актив первого ешелона априори в рост. вроде все просто)

 
Valeriy Yastremskiy:

пузырь золото всегда связаны. Когда лопается или сдувается.

Если проводить параллели; первая мировая и испанка подкосили большое количество населения и опустили цену золота, после небольшой рост, биржевой пузырь 20-ых остановил рост так как в акции было выгоднее инвестировать, великая депрессия подняла цену золота, вторая мировая опять опустила цену, связь безусловно есть)

1

gold метит верх 

VVT:

Почему по Вашему мнению акции должны обвалиться?

Конечно должны. Пузырь не может надуваться бесконечно, а он уже на грани. 

Вот неглупая статья: https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6&nbsp;

Пять графиков золота, на которые необходимо взглянуть
Пять графиков золота, на которые необходимо взглянуть
  • 2020.11.03
  • Золотой Запас
  • zen.yandex.ru
Профессиональный инвестор и аналитик Марин Катуза анализирует пять графиков золота и отвечает на вопрос, какую пользу из них может извлечь инвестор в условиях сегодняшней нестабильности. Приведенный ниже график показывает, как соотношение цены одной унции золота и ценового уровня S&P 500 менялось на протяжении многих лет. Данные построены на...
 
Золото растет когда включается печатный станок. Если ковид будет душить всю зиму, придется странам печатать бумагу. Только это приведет к росту металла.
