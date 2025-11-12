GOLD, Золото и XAUUSD - страница 70
И? Появилась вакцина - золото упало. А акциям то чего падать?
риск второго эшелона нехватка оборотных денег в долгий кризис. этот кризис долгий.
Не в тему коммент
про пиво может конечно. а пузырь 29 и 39 очень даже в тему. ковид и пузырь. ковид идет как зонтик.
Ещё хуже аналогии: пузырь и ковид. Тема про золото
пузырь золото всегда связаны. Когда лопается или сдувается.
Лопается мозг от твоих постов
Не виноват. Мозг виноват) По хорошему в 21 был бы кризис пузыря, слишком много новых инноваций (ИИ в том числе) собирающих деньги, не проверенных временем. Он начался раньше из за ковидных локдаунов. Золото, как актив первого ешелона априори в рост. вроде все просто)
Если проводить параллели; первая мировая и испанка подкосили большое количество населения и опустили цену золота, после небольшой рост, биржевой пузырь 20-ых остановил рост так как в акции было выгоднее инвестировать, великая депрессия подняла цену золота, вторая мировая опять опустила цену, связь безусловно есть)
gold метит верх
Почему по Вашему мнению акции должны обвалиться?
Конечно должны. Пузырь не может надуваться бесконечно, а он уже на грани.
Вот неглупая статья: https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6