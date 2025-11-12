GOLD, Золото и XAUUSD - страница 75
Все кто торгует по индикаторам проигрывают, ибо они показывают то, что было
Блажен кто верует, тепло ему на свете
Вы как всегда ПРАВЫ!
Котировки тоже показывают "то, что было"... Однако это не мешает отдельным трейдерам торговать с прибылью...
Главное, чтобы в головке было больше одной извилины, которая связывает между собой уши...
больше шансов к цели 1937.17
Внутридневный анализ...
Какой таймфрейм выбрать для фиксации прибыли и открытия позиции при продолжающемся тренде?...
Этот вопрос каждый Трейдер решает САМ!...
Возможный вариант такого выбора:
Текущее состояние рынка - продолжение тренда вниз.
вроде как сюда сегодня хочет 1833.03
Золото только покупать в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Думаю этот вариант, как минимум поддерживается фундаментом.
Можно торговать и по такой стратегии...
Но ,все же, лучше проводить анализ САМОСТОЯТЕЛЬНО и отвечать за возможные убытки...
Текущий анализ: тренд вниз ( все индикаторы в минусе )...
на данный момент, есть больше шансов верх, пока не опустится ниже Pivot - только верх,
Смешно...
Рисковать СВОИМИ ДЕНЬГАМИ и рассуждать "БОЛЬШЕ ШАНСОВ"... Может просто подбросить монетку?...
сегодня на понижение - есть точки от которых происходит разворот.
- от жёлтых горизонтальных линии - разворотные точки верх.