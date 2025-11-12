GOLD, Золото и XAUUSD - страница 75

Vladimir Baskakov:
Все кто торгует по индикаторам проигрывают, ибо они показывают то, что было

Блажен кто верует, тепло ему на свете

 
Вы как всегда ПРАВЫ!

Котировки тоже показывают "то, что было"... Однако это не мешает отдельным трейдерам торговать с прибылью...

Главное, чтобы в головке было больше одной извилины, которая связывает между собой уши...

[Удален]  

больше шансов к цели 1937.17

XAUUSDDaily 1937.17

 

Внутридневный анализ...

Какой таймфрейм выбрать для фиксации прибыли и открытия позиции при продолжающемся тренде?...

Этот вопрос каждый Трейдер решает САМ!...

Возможный вариант такого выбора:

Текущее состояние рынка - продолжение тренда вниз.

[Удален]  

вроде как сюда сегодня хочет 1833.03

XAUUSDH2 1833.03

 
Золото только покупать в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Думаю этот вариант, как минимум поддерживается фундаментом. 
 
Ramiz Mavludov:
Золото только покупать в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Думаю этот вариант, как минимум поддерживается фундаментом. 

Можно торговать и по такой стратегии...

Но ,все же, лучше проводить анализ САМОСТОЯТЕЛЬНО и отвечать за возможные убытки...




Текущий анализ: тренд вниз ( все индикаторы в минусе )...

[Удален]  
Serqey Nikitin:

Можно торговать и по такой стратегии...

на данный момент, есть больше шансов верх, пока не опустится ниже Pivot - только верх, 

XAUUSDH1 1786.62

 
SanAlex:

на данный момент, есть больше шансов верх, пока не опустится ниже Pivot - только верх, 


Смешно...

Рисковать СВОИМИ ДЕНЬГАМИ  и рассуждать "БОЛЬШЕ ШАНСОВ"...   Может просто подбросить монетку?...

[Удален]  

сегодня на понижение - есть точки от которых происходит разворот.

- от жёлтых горизонтальных линии - разворотные точки верх.

XAUUSDH2 1767.54 

