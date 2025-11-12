GOLD, Золото и XAUUSD - страница 66

Новый комментарий
[Удален]  
Djbl:
У кого какие мысли на черную пятницу? Посмотрел годами ранее, все по разному и больших движений не заметил. 

сюда ей пора, а там пятница покажет!

XAUUSDWeekly 1728.56

Файлы:
XAUUSDH2_1728.56.PNG  52 kb
 
SanAlex:

сюда ей пора, а там пятница покажет!


Что за кривая? Внутри дня по н1 строится? 
[Удален]  
Djbl:
Что за кривая? Внутри дня по н1 строится? 

верх наверное хочет 

XAUUSDH1

 
SanAlex:

верх наверное хочет 


Не так не много, внутри дня, т. е начало именно в этот день, 5 утра вроде когда Австралы начинают, и по время построения. Например в 12 дня это 7 свечек, час наверно грубовато будет, м15 можно. В понедельник выложи если не сложно. За скины спасибо) 
[Удален]  
Djbl:
Не так не много, внутри дня, т. е начало именно в этот день, 5 утра вроде когда Австралы начинают, и по время построения. Например в 12 дня это 7 свечек, час наверно грубовато будет, м15 можно. В понедельник выложи если не сложно. За скины спасибо) 

15 минутный 

XAUUSDM15.png

 
Lesorub понятен и лаконичен. 
[Удален]  
дойдёт до этой точки 1881.81 , а там будет видно
Файлы:
XAUUSDH1_1881.81.png  50 kb
 

Анализ текущей ситуации:


Внутридневный тренд - вверх... ( все индикаторы в плюсе )...

Но по отношению к большим таймфреймам - это участок флэта ( горизонтальный участок ), и пока ситуация не понятна: цена может колебаться в горизонтальном канале еще долго, или возможен рывок , достаточно сильный...

Оптимальный вариант: дождаться разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону ( в том числе и на больших графиках ), и только затем открываться...

 

Ну, вот и СТОП!



[Удален]  
дотянет сегодня к 1823.06 или нет?
Файлы:
XAUUSDDaily.png  65 kb
1...596061626364656667686970717273...116
Новый комментарий