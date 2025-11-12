GOLD, Золото и XAUUSD - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У кого какие мысли на черную пятницу? Посмотрел годами ранее, все по разному и больших движений не заметил.
сюда ей пора, а там пятница покажет!
сюда ей пора, а там пятница покажет!
Что за кривая? Внутри дня по н1 строится?
верх наверное хочет
верх наверное хочет
Не так не много, внутри дня, т. е начало именно в этот день, 5 утра вроде когда Австралы начинают, и по время построения. Например в 12 дня это 7 свечек, час наверно грубовато будет, м15 можно. В понедельник выложи если не сложно. За скины спасибо)
15 минутный
Анализ текущей ситуации:
Внутридневный тренд - вверх... ( все индикаторы в плюсе )...
Но по отношению к большим таймфреймам - это участок флэта ( горизонтальный участок ), и пока ситуация не понятна: цена может колебаться в горизонтальном канале еще долго, или возможен рывок , достаточно сильный...
Оптимальный вариант: дождаться разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону ( в том числе и на больших графиках ), и только затем открываться...
Ну, вот и СТОП!