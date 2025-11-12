GOLD, Золото и XAUUSD - страница 23

Всё! Лавочка прикрывается! Игра в Голого короля по Марку Твену!

Уважаемый Клиент,

Уведомляем Вас, что ввиду растущего ущерба для мировых экономик, причиненного вспышкой коронавируса, на рынках возник непредвиденный дефицит физического золота.

В результате данных аномальных рыночных условий мы столкнулись с расширением спредов по всем инструментам XAU и XAG со стороны наших поставщиков ликвидности.

С учетом вышесказанного и политики Компании по защите интересов наших клиентов компания временно перевела все инструменты XAU и XAG в режим «Close Only» (Только закрытие).
Мы настоятельно рекомендуем Вам учесть данные риски при планировании торговли, а также убедиться, что на Ваших счетах достаточно средств для поддержания открытых позиций, в том числе локированных позиций, которые могут быть принудительно закрыты, если расширения спреда приведет к снижению средств на счете до уровня Stop Out.

В случае применения ограничительных мер по отношению к торговым инструментам Компания сделает все возможное, чтобы максимально оперативно уведомить Вас об этом посредством  отправки письма на Вашу электронную почту или торговую платформу.
Календарь полезен трейдерам на рынке форекс, рынке акций и других финансовых рынках.
 
Nikolay Kositsin:

Всё! Лавочка прикрывается! Игра в Голого короля по Марку Твену!

Но это у одного из трёх моих ДЦ пока.

 
Mikhail Simakov:

На продолжительной истории проверяли свою стратегию?

Я предполагаю, что после коррекции цена снова начнет падать

Тестировал в динамике с августа 2019. Доработал в январе - феврале 2020. 


P.S. По вчерашнему анализу золота: Точка входа в бай на этом счету была пропущена. Жаль...!!! 


 
Nikolay Kositsin по другим металам примерно совподающие графики. Так что можно переключиться.
 
Konstantin Nikitin:
Nikolay Kositsin по другим металам примерно совподающие графики. Так что можно переключиться.

Буду ждать второй заход!


 
Nikolay Kositsin:

Всё! Лавочка прикрывается! Игра в Голого короля по Марку Твену!

плиз в личку контору

 
GhostMan:

плиз в личку контору

Уже вылечили, если что
 

Сегодня Брокер расширил спред и протянул стоп! 0,2 лот до -2400 у.е. Пришлось перезаходить:



 
Александр:

Сегодня Брокер расширил спред и протянул стоп! 0,2 лот до -2400 у.е. Пришлось перезаходить:

Фигасе!

У меня 3 брокера:


 
Александр:
Weltrade!!!

Не стоило называть, здесь не положено

