GOLD, Золото и XAUUSD - страница 23
Всё! Лавочка прикрывается! Игра в Голого короля по Марку Твену!
Уважаемый Клиент,
Уведомляем Вас, что ввиду растущего ущерба для мировых экономик, причиненного вспышкой коронавируса, на рынках возник непредвиденный дефицит физического золота.
В результате данных аномальных рыночных условий мы столкнулись с расширением спредов по всем инструментам XAU и XAG со стороны наших поставщиков ликвидности.
С учетом вышесказанного и политики Компании по защите интересов наших клиентов компания временно перевела все инструменты XAU и XAG в режим «Close Only» (Только закрытие).
Мы настоятельно рекомендуем Вам учесть данные риски при планировании торговли, а также убедиться, что на Ваших счетах достаточно средств для поддержания открытых позиций, в том числе локированных позиций, которые могут быть принудительно закрыты, если расширения спреда приведет к снижению средств на счете до уровня Stop Out.
В случае применения ограничительных мер по отношению к торговым инструментам Компания сделает все возможное, чтобы максимально оперативно уведомить Вас об этом посредством отправки письма на Вашу электронную почту или торговую платформу.
Всё! Лавочка прикрывается! Игра в Голого короля по Марку Твену!
Но это у одного из трёх моих ДЦ пока.
На продолжительной истории проверяли свою стратегию?Я предполагаю, что после коррекции цена снова начнет падать
Тестировал в динамике с августа 2019. Доработал в январе - феврале 2020.
P.S. По вчерашнему анализу золота: Точка входа в бай на этом счету была пропущена. Жаль...!!!
Nikolay Kositsin по другим металам примерно совподающие графики. Так что можно переключиться.
Буду ждать второй заход!
плиз в личку контору
Сегодня Брокер расширил спред и протянул стоп! 0,2 лот до -2400 у.е. Пришлось перезаходить:
Фигасе!
У меня 3 брокера:
Weltrade!!!
