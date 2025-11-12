GOLD, Золото и XAUUSD - страница 35

Правила входа в помещение: граната, автомат, я. Главное - не перепутать. 
 
Блин, доллар купить, остальное продать, конечно ) 
[Удален]  
Так там потом не с кем поздороваться будет же. Или пейнтбол/страйкбол?

 
Пейнтболл. 

 
Весь финансовый рынок, любой: граната, сам, автомат

 
Перепутал: Граната, автомат, я. Умер, извини. 

 
Сначала брось гранату, после постреляй из автомата, а уже потом заходи сам. 
 
Что Винница хотела? 

 

Закрыли очередную сделку по золоту. ВОВРЕМЯ !


 
Поздравляю. 

Следующая точка входа 1750-1800, если нравится играть в этот актив. После - 2400. 

