GOLD, Золото и XAUUSD - страница 82
Это тут идёт конкурс "весёлые картинки" ? :-)
личное мнение - коррекция к 1880. Как дальше, зависит от того как именно и насколько быстро пройдёт коррекция. А вообще тренд вниз (общий "перебор" наверху).
жаль цели за пределами допустимыми ММ (на картинке серыми)
без коррекции, сразу, но мне не верь
как бы низы пощупали - теперь можно готовится к верхам
первые попытки - движения верх
Хомяки :-))) Сочувствую )))
в чём заключается от хомяков? -я не торгую например а только учусь понимать индикаторы и прогнозировать.
и индикаторы предупредили куда пойдёт движение - и как мы видим не обманули.
А что Гуры думают о золоте ? Покупать рано?
Рано всё таки ещё говорить о верхах - Да и дневной график по Индикаторам указывают вниз. XAUUSDDaily 1674.21
Думаю, нужно продавать
Анализ:
Текущее состояние - тренд вниз ( все индикаторы в минусе )... , но явно виден горизонтальный участок - флэт...
В условиях флэта, тренд в любой момент может развернуться или продолжится движение вниз.
Оптимальный вариант - пока вне рынка... Ждем СИЛЬНОГО движения вниз или разворот ВСЕХ индикаторов вверх...