Maxim Kuznetsov:

Это тут идёт конкурс "весёлые картинки" ? :-)



личное мнение - коррекция к 1880. Как дальше, зависит от того как именно и насколько быстро пройдёт коррекция. А вообще тренд вниз (общий "перебор" наверху). 

жаль цели за пределами допустимыми ММ (на картинке серыми)

без коррекции, сразу, но мне не верь

как бы низы пощупали - теперь можно готовится к верхам 

XAUUSDDaily

первые попытки - движения верх                                                                                                                                                                                                                                    

XAUUSDH2

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 
Хомяки :-))) Сочувствую )))
Ilya Vasenin:
Хомяки :-))) Сочувствую )))

в чём заключается от хомяков? -я не торгую например а только учусь понимать индикаторы и прогнозировать.

и индикаторы предупредили куда пойдёт движение - и как мы видим не обманули.

XAUUSDH2 000P 

 
А что Гуры думают о золоте ? Покупать рано?
 
diman1982:
А что Гуры думают о золоте ? Покупать рано?
Думаю, нужно продавать
Ребята, скажите, кроме Вовы Ирецкого, кто-нибудь верит, что на Форексе можно заработать?
SanAlex:

как бы низы пощупали - теперь можно готовится к верхам 

первые попытки - движения верх                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Рано всё таки ещё говорить о верхах - Да и дневной график по Индикаторам указывают вниз. XAUUSDDaily 1674.21

XAUUSDDaily 1674.21

 
Mikhail Simakov:
Думаю, нужно продавать

Анализ:

Текущее состояние - тренд вниз ( все индикаторы в минусе )... , но явно виден горизонтальный участок - флэт...

В условиях флэта, тренд в любой момент может развернуться или продолжится движение вниз.

Оптимальный вариант - пока вне рынка...  Ждем СИЛЬНОГО движения вниз или разворот ВСЕХ индикаторов вверх...

 
