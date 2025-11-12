GOLD, Золото и XAUUSD - страница 74

У кого по золоту была шпилька и до какого уровня?

Что-то странное по нему


 
небыло, но это не показатель. 

а про странности стоит XAUAUD смотреть, он не совсем (совсем не) кросс. И новости из Сиднея глянуть.

Вылез из задницы - надо тактику менять срочно.

XAUUSDM15

Файлы:
XAUUSDM30.png  52 kb
 
Да также, срубили тральщиков и безубыточников... ну и как бы 3 волна вниз сработала, на серебре тоже самое, там стою... вроде залог меньше, а прибыль больше...

шпильберген

Серебро и золото надо покупать
 

Биток тоже хорошо рванул... может очередной рекорд покажет...

биток рывок

 

По Gold на H4 непонятная обстановка по закрытиям баров. Бары могут быть разные в разных часовых поясах, но суть одна. Непонятное настроение игроков.

XAUUSD_4.

 
Из-за канадца всё встало...как бы разворот не пошел... очередная манипуляция для укрепления доллара... да, кто знает, что так будет - тот наживается миллиардами...
 

Какое бы не было "настроение игроков", цена УЧИТЫВАЕТ ВСЕ: фундаментальные новости, спекуляции, форс-мажоры, кросс-курсы и т.д. и т.п.


Разворот пары ДОЛЖЕН быть ЗАФИКСИРОВАН ФАКТАМИ - разворотами индикаторов...


Если ТУПЫЕ индикаторы, то это ВАша проблема  - ищите нормальные индикаторы..., ну или , лучше всего, разработайте их сами...

Все кто торгует по индикаторам проигрывают, ибо они показывают то, что было
