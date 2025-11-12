GOLD, Золото и XAUUSD - страница 74
У кого по золоту была шпилька и до какого уровня?
Что-то странное по нему
небыло, но это не показатель.
а про странности стоит XAUAUD смотреть, он не совсем (совсем не) кросс. И новости из Сиднея глянуть.
Вылез из задницы - надо тактику менять срочно.
У кого по золоту была шпилька и до какого уровня?
Что-то странное по нему
Да также, срубили тральщиков и безубыточников... ну и как бы 3 волна вниз сработала, на серебре тоже самое, там стою... вроде залог меньше, а прибыль больше...
Биток тоже хорошо рванул... может очередной рекорд покажет...
По Gold на H4 непонятная обстановка по закрытиям баров. Бары могут быть разные в разных часовых поясах, но суть одна. Непонятное настроение игроков.
Uladzimir Izerski:
Непонятное настроение игроков.
Какое бы не было "настроение игроков", цена УЧИТЫВАЕТ ВСЕ: фундаментальные новости, спекуляции, форс-мажоры, кросс-курсы и т.д. и т.п.
Разворот пары ДОЛЖЕН быть ЗАФИКСИРОВАН ФАКТАМИ - разворотами индикаторов...
Если ТУПЫЕ индикаторы, то это ВАша проблема - ищите нормальные индикаторы..., ну или , лучше всего, разработайте их сами...
