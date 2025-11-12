GOLD, Золото и XAUUSD - страница 36

Новый комментарий
 

Отработали в Бай. Продолжаем работу в Бай.


[Удален]  
prostotrader:
С какого "перепугу" перенесли в этот раздел этот топик?

Прогнали - а сами, не чего не пишите ?

 

Подскажите новичку, пожалуйста! Как на демо-счете открыть график  Gold ?

[Удален]  
Novichok_Elena:

Подскажите новичку, пожалуйста! Как на демо-счете открыть график  Gold ?

Вид\Обзор рынка\ + 

Файлы:
2pkive.PNG  109 kb
 

Бывает и так!!! Пошел пить с друзьями коньяк ))) Хороших выходных !!!



 
SanAlex:

Вид\Обзор рынка\ + 

Спасибо, SanAlex! вид/обзор рынка  - это я сделала, открывала ордера с табличной строки, теперь и график открыла! Спасибо, что откликнулись!
 
SanAlex:

Прогнали - а сами, не чего не пишите ?

Золото в лесу зарываю...

Да и читать то, что здесь пишут ФОРЕКСники неохота.

 
Золото до уровня 1750-1800 не покупаю. Не хочется. 
 

Анализ :

Тренд ВВЕРХ, и уже давно - два года...  Открывать позиции ТОЛЬКО бай - риски минимальные ( тренд всегда вывезет!)...

Точку входа искать на меньших графиках ( Н2 или Н3 )...  Сейчас пока откат...

 
Александр:

Бывает и так!!! Пошел пить с друзьями коньяк ))) Хороших выходных !!!

Бывает я стораюсь в пилу не лесть или если лезу  объёмы режу и стопы растягиваю по дневкам


1...293031323334353637383940414243...116
Новый комментарий