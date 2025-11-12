GOLD, Золото и XAUUSD - страница 36
Отработали в Бай. Продолжаем работу в Бай.
С какого "перепугу" перенесли в этот раздел этот топик?
Прогнали - а сами, не чего не пишите ?
Подскажите новичку, пожалуйста! Как на демо-счете открыть график Gold ?
Вид\Обзор рынка\ +
Бывает и так!!! Пошел пить с друзьями коньяк ))) Хороших выходных !!!
Прогнали - а сами, не чего не пишите ?
Золото в лесу зарываю...
Да и читать то, что здесь пишут ФОРЕКСники неохота.
Анализ :
Тренд ВВЕРХ, и уже давно - два года... Открывать позиции ТОЛЬКО бай - риски минимальные ( тренд всегда вывезет!)...
Точку входа искать на меньших графиках ( Н2 или Н3 )... Сейчас пока откат...
Бывает я стораюсь в пилу не лесть или если лезу объёмы режу и стопы растягиваю по дневкам