Дочь тоже взяла 1.5-2% На золоте. Мир рушится.
Вот когда что-то рушится, а тем более как сейчас целый мир, то самое неудачное решение - продать золото и купить бумагу.
Извини, но завтра золото не упадёт ниже 1750. Я на это ориентируюсь
Почему оно вообще должно упасть?
Потому, что пора.
сегодня больше шансов верх
--------------
все равно, пока ещё указывает верх
---------------------
сейчас 18.05 до 20.00 может сменится направление вниз
Текущая сделка
Пересидка + Доливка.
Покупайте на уровне 1750-1800 баксов за унцию и ни о чём не беспокойтесь.
Нужна машина времени, чтобы вернутся в прошлое и купить по такой цене. Это примерно того, что рубль купить по 45