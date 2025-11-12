GOLD, Золото и XAUUSD - страница 33

Новый комментарий
 

Дочь тоже взяла 1.5-2% На золоте. Мир рушится. 

 
Алексей Тарабанов:

Дочь тоже взяла 1.5-2% На золоте. Мир рушится. 

Вот когда что-то рушится, а тем более как сейчас целый мир, то самое неудачное решение - продать золото и купить бумагу.

 
Vitaly Muzichenko:

Вот когда что-то рушится, а тем более как сейчас целый мир, то самое неудачное решение - продать золото и купить бумагу.

Извини, но завтра золото не упадёт ниже 1750. Я на это ориентируюсь

 
Алексей Тарабанов:

Извини, но завтра золото не упадёт ниже 1750. Я на это ориентируюсь

Почему оно вообще должно упасть?

 
Vitaly Muzichenko:

Почему оно вообще должно упасть?

Потому, что пора. 

[Удален]  
да уж! влез так влез. - но есть надежда, что всё ещё поправится. Уровень 1957.96 не пробит, по идее, отсюда пойдёт вниз.
Файлы:
XAUUSDH2.png  76 kb
[Удален]  

сегодня больше шансов верх

--------------

все равно, пока ещё указывает верх 

---------------------

сейчас 18.05 до 20.00 может сменится направление вниз  

Файлы:
XAUUSDH2.png  65 kb
XAUUSDH2.png  67 kb
XAUUSDH2x.png  68 kb
 
Александр:

Текущая сделка 


Пересидка + Доливка.


 
Покупайте на уровне 1750-1800 баксов за унцию и ни о чём не беспокойтесь. 
 
Алексей Тарабанов:
Покупайте на уровне 1750-1800 баксов за унцию и ни о чём не беспокойтесь. 

Нужна машина времени, чтобы вернутся в прошлое и купить по такой цене. Это примерно того, что рубль купить по 45

1...262728293031323334353637383940...116
Новый комментарий