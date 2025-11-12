GOLD, Золото и XAUUSD - страница 111

Как вы думаете, грядет ли крах золота на $100? Я очень жду этого и думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, оно не может расти вечно.


 
mvf358 #:

Надеюсь вы не стали препятствовать БЫЧЬЕМУ движению.?

Ни в коем случае )

 
Nguyen Ham Ha #:

Как вы думаете, грядет ли крах золота на $100? Я очень жду этого и думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, оно не может расти вечно.


В этом году думаю навряд ли 

 
mixail789 mixajlof #:

В этом году думаю навряд ли 

что у нас с золотом.?

 
Serqey Nikitin #:


То, что были откаты, так весь финрынок держится на чередовании движения по тренду и откатов..., чему же здесь удивляться?... 

Именно поэтому выбор графика для фиксации прибыли - ОЧЕНЬ важен!

Как вариант - график Н3:


Фиксация прибыли - при развороте ВСЕХ индикаторов на графике...

Открытие новой позиции - только в сторону генерального тренда ( Н8...D1 )....

 
mvf358 #:

что у нас с золотом.?

Я пока неделю две вне рынка

 
Serqey Nikitin #:

Именно поэтому выбор графика для фиксации прибыли - ОЧЕНЬ важен!

Как вариант - график Н3:


Фиксация прибыли - при развороте ВСЕХ индикаторов на графике...

Открытие новой позиции - только в сторону генерального тренда ( Н8...D1 )....

Фиксацию прибыли можно настроить и поточнее, например на графике Н2:


Но все эти варианты нужно проверять тестированием на длительном периоде...

Текущее состояние - тренд вверх, но пока откат...

 
Serqey Nikitin #:

Фиксацию прибыли можно настроить и поточнее, например на графике Н2:


Но все эти варианты нужно проверять тестированием на длительном периоде...

Текущее состояние - тренд вверх, но пока откат...

Продолжение анализа:


Текущее состояние - тренд вверх...

 
Serqey Nikitin #:

Продолжение анализа:

Текущее состояние - тренд вверх...

Серега, ты с этими индикаторами как ребенок с погремушками. )))

 
Grigori.S.B #:

Серега, ты с этими индикаторами как ребенок с погремушками. )))

Не точно!

Правильно будет: " ты с этими котировками, как ребенок с погремушками. )))"...

