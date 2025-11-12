GOLD, Золото и XAUUSD - страница 111
Как вы думаете, грядет ли крах золота на $100? Я очень жду этого и думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, оно не может расти вечно.
Надеюсь вы не стали препятствовать БЫЧЬЕМУ движению.?
Ни в коем случае )
В этом году думаю навряд ли
что у нас с золотом.?
То, что были откаты, так весь финрынок держится на чередовании движения по тренду и откатов..., чему же здесь удивляться?...
Именно поэтому выбор графика для фиксации прибыли - ОЧЕНЬ важен!
Как вариант - график Н3:
Фиксация прибыли - при развороте ВСЕХ индикаторов на графике...
Открытие новой позиции - только в сторону генерального тренда ( Н8...D1 )....
что у нас с золотом.?
Я пока неделю две вне рынка
Фиксацию прибыли можно настроить и поточнее, например на графике Н2:
Но все эти варианты нужно проверять тестированием на длительном периоде...
Текущее состояние - тренд вверх, но пока откат...
Продолжение анализа:
Текущее состояние - тренд вверх...
Серега, ты с этими индикаторами как ребенок с погремушками. )))
Не точно!
Правильно будет: " ты с этими котировками, как ребенок с погремушками. )))"...