GOLD, Золото и XAUUSD - страница 72
А 0. Прикрепить все известные индикаторы к графику, не значить торговать по системе, это каша
Ваш враг - незнание! А отсюда и категоричность суждений!
На всех графиках одна единственная система анализа: DML&EWA Technique !
Состоит правда из двух программных модулей: программы-советника Elliott Wave Maker и индикатора WLM (метроном волновых уровней), который ничего не прогнозирует, а лишь подсказывает, чтобы не сбиться по масштабам при волновой разметке!
Цели восходящего движения на старшем волновом уровне Minute так и не достигнуты.
Цена плотно засела в канале равновесия вил Эндрюса волнового уровня Minuette:
До выхода из канала равновесия прогнозирование бессмысленно, если только не учитывать сонаправленность ценового движения на 2-3 старших волновых уровнях.
У кого какие будут предложения?
На понедельник +/-1875
Анализ:
Текущий анализ - тренд вниз ( все индикаторы в минусе )...
Перспектива - как долго продлится тренд вниз?..., не знаю ( я - не Ванга)... Нужно дождаться разворот самого быстрого из группы индикаторов для закрытия позы...
что за индикаторы?
можно посмотреть в профиле. Вроде Вы давно на форуме.
у вас наверное такие же - в профиле вашем сейчас посмотрел, имена индикаторов почти похожи
Предпосылок для падения цен нет, кроме через чур задранной цены
каждый видит по своему - если цена упадёт ниже 1840 и закрепится там, то можно ждать падения к 1705.64
- но пока видно что она хочет верх к 1967.52