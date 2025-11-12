GOLD, Золото и XAUUSD - страница 72

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
А 0. Прикрепить все известные индикаторы к графику, не значить торговать по системе, это каша

Ваш враг - незнание! А отсюда и категоричность суждений!

На всех графиках одна единственная система анализа: DML&EWA Technique !

Состоит правда из двух программных модулей: программы-советника Elliott Wave Maker и индикатора WLM (метроном волновых уровней), который ничего не прогнозирует, а лишь подсказывает, чтобы не сбиться по масштабам при волновой разметке!

[Удален]  
Igor Bebeshin:

Ваш враг - незнание! А отсюда и категоричность суждений!

На всех графиках одна единственная система анализа: DML&EWA Technique !

Состоит правда из двух программных модулей: программы-советника Elliott Wave Maker и индикатора WLM (метроном волновых уровней), который ничего не прогнозирует, а лишь подсказывает, чтобы не сбиться по масштабам при волновой разметке!

Реклама двигатель прогресса
 

Цели восходящего движения на старшем волновом уровне Minute так и не достигнуты.
Цена плотно засела в канале равновесия вил Эндрюса волнового уровня Minuette:


До выхода из канала равновесия прогнозирование бессмысленно, если только не учитывать сонаправленность ценового движения на 2-3 старших волновых уровнях.

 
У кого какие будут предложения?
 
Mikhail Simakov:
У кого какие будут предложения?

На понедельник +/-1875

 
Mikhail Simakov:
У кого какие будут предложения?

Анализ:


Текущий анализ - тренд вниз ( все индикаторы в минусе )...

Перспектива - как долго продлится тренд вниз?..., не знаю ( я - не Ванга)...  Нужно дождаться разворот самого быстрого из группы индикаторов для закрытия позы...

 
Serqey Nikitin:

Анализ:


Текущий анализ - тренд вниз ( все индикаторы в минусе )...

Перспектива - как долго продлится тренд вниз?..., не знаю ( я - не Ванга)...  Нужно дождаться разворот самого быстрого из группы индикаторов для закрытия позы...

что за индикаторы?

[Удален]  
Mikhail Simakov:

что за индикаторы?

можно посмотреть в профиле. Вроде Вы давно на форуме.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

у вас наверное такие же - в профиле вашем сейчас посмотрел, имена индикаторов почти похожи 

 
Предпосылок для падения цен нет, кроме через чур задранной цены
[Удален]  
Mikhail Simakov:
Предпосылок для падения цен нет, кроме через чур задранной цены

каждый видит по своему - если цена упадёт ниже 1840 и закрепится там, то можно ждать падения к 1705.64

- но пока видно что она хочет верх к  1967.52

XAUUSDDaily

1...656667686970717273747576777879...116
Новый комментарий