[Удален]  
Igor Bebeshin:

"Гарантировано" смешное слово для торговли.
Хотя это уже обсудили.
Проблема в другом - MACD следует за ценой, а не показывает где и когда она может быть в будущем - индикатор отстающий, а не опережающий = светофор за перекрестком (об этом тоже уже писал).

DML&EWA Technique построена на опережающих индикаторах: посмотрите от каких дат построены вилы Эндрюса разных волновых уровней, и как отрабатываются х графические инструменты в последующем:


Ваш подвальный Индикатор - по нему можно понять только то, что нужно на какой-то сайт перейти.

- как Вы по нему, определяете движение?

 
[Удален]  
Масd опережающий индикатор. Установите на графике ма12 и ма26 , как у macd и посмотрите
 
MACD генерирует сигналы и не предсказывает будущее. Все параметры оптимизируются под каждый инструмент индивидульно https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd 

 
Посмотрите классификацию по индикаторам у классиков, хотя бы у ДиНаполи, прежде чем спорить.

"Индикаторы, осцилляторы.... требующие ценового движения прежде чем они развернутся относятся к отстающим индикаторам,,,,"

Настройки MACD лишь определяют сомасштабность с ценовым движением.
И кстати требуют корректировки не только на разных масштабах ценового движения, но также на разных финансовых инструментах, ....

Чего не требуется в опережающих системах индикации: одна настройка на все случаи жизни.

[Удален]  
Ещё раз повторюсь, посмотрите где линии пересекаются быстрее, на графике или на macd. Причем ту денаполи, не в дугу
 

На распутье!


Возможно, что вершина волны-[iv] Minute сформирована, нарушений модели нет (сравните с графическим представлением модели).
Однако граница красной зоны восходящих вил Эндрюса, построенных от этой вершины, еще не пробита, то есть нет подтверждения восходящего разворота.

Формирование восходящего движения на младшем волновом уровне SubMinuette не устойчивое (см. график ниже), что лиши подогревает сомнения.


Для принятия торговый решений буду дожидаться:


  1. Пробой границы красной зоны вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute и 50%-й медианы вил Эндрюса от волнового уровня Minuette - для покупок.
  2. Откат цены под нижнюю границу канала неопределенности вил Эндрюса волнового уровня Minuette с ближайшей целью...
  3. ... на контрольной линии вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute.
    Если и данный блок зон поддержки будет пробит - риск нисходящего движения как глубокой коррекции лишь усилится.

[Удален]  
как то у Вас всё загадками.

у меня попроще - до-топает думаю сегодня к 1909.13

Файлы:
XAUUSDH2_567890-.png  66 kb
XAUUSDH2_567891-.PNG  96 kb
[Удален]  
SanAlex:

как то у Вас всё загадками.

у меня попроще - до-топает думаю сегодня к 1909.13

Золоту дорога только на низ
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Золоту дорога только на низ

я надеюсь! просто- если выше подымится, я быстрее закроюсь по прибыли.  

