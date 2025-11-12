GOLD, Золото и XAUUSD - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Гарантировано" смешное слово для торговли.
Хотя это уже обсудили.
Проблема в другом - MACD следует за ценой, а не показывает где и когда она может быть в будущем - индикатор отстающий, а не опережающий = светофор за перекрестком (об этом тоже уже писал).
DML&EWA Technique построена на опережающих индикаторах: посмотрите от каких дат построены вилы Эндрюса разных волновых уровней, и как отрабатываются х графические инструменты в последующем:
Ваш подвальный Индикатор - по нему можно понять только то, что нужно на какой-то сайт перейти.
- как Вы по нему, определяете движение?
Ваш подвальный Индикатор - по нему можно понять только то, что нужно на какой-то сайт перейти.
- как Вы по нему, определяете движение?
Никак, это вспомогательная информация лишь для масштабирования волновых уровней, что бы трейдер особо не сбился.
Все цели ценового движения как ценовые так и временные определяются по графическим инструментам вил Эндрюса определенных волновых уровней (масштабов ценового движения).
Информация есть в открытом доступе как блоге (адрес на графике) так и сокращенно в серии статей журнала FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016.
"Гарантировано" смешное слово для торговли.
Хотя это уже обсудили.
Проблема в другом - MACD следует за ценой, а не показывает где и когда она может быть в будущем - индикатор отстающий, а не опережающий = светофор за перекрестком (об этом тоже уже писал).
DML&EWA Technique построена на опережающих индикаторах: посмотрите от каких дат построены вилы Эндрюса разных волновых уровней, и как отрабатываются х графические инструменты в последующем:
Масd опережающий индикатор. Установите на графике ма12 и ма26 , как у macd и посмотрите
MACD генерирует сигналы и не предсказывает будущее. Все параметры оптимизируются под каждый инструмент индивидульно https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd
Масd опережающий индикатор. Установите на графике ма12 и ма26 , как у macd и посмотрите
Посмотрите классификацию по индикаторам у классиков, хотя бы у ДиНаполи, прежде чем спорить.
"Индикаторы, осцилляторы.... требующие ценового движения прежде чем они развернутся относятся к отстающим индикаторам,,,,"
Настройки MACD лишь определяют сомасштабность с ценовым движением.
И кстати требуют корректировки не только на разных масштабах ценового движения, но также на разных финансовых инструментах, ....
Чего не требуется в опережающих системах индикации: одна настройка на все случаи жизни.
Посмотрите классификацию по индикаторам у классиков, хотя бы у ДиНаполи, прежде чем спорить.
"Индикаторы, осцилляторы.... требующие ценового движения прежде чем они развернутся относятся к отстающим индикаторам,,,,"
Настройки MACD лишь определяют сомасштабность с ценовым движением.
И кстати требуют корректировки не только на разных масштабах ценового движения, но также на разных финансовых инструментах, ....
Чего не требуется в опережающих системах индикации: одна настройка на все случаи жизни.
На распутье!
Возможно, что вершина волны-[iv] Minute сформирована, нарушений модели нет (сравните с графическим представлением модели).
Однако граница красной зоны восходящих вил Эндрюса, построенных от этой вершины, еще не пробита, то есть нет подтверждения восходящего разворота.
Формирование восходящего движения на младшем волновом уровне SubMinuette не устойчивое (см. график ниже), что лиши подогревает сомнения.
Для принятия торговый решений буду дожидаться:
Если и данный блок зон поддержки будет пробит - риск нисходящего движения как глубокой коррекции лишь усилится.
На распутье!
Возможно, что вершина волны-[iv] Minute сформирована, нарушений модели нет (сравните с графическим представлением модели).
Однако граница красной зоны восходящих вил Эндрюса, построенных от этой вершины, еще не пробита, то есть нет подтверждения восходящего разворота.
Формирование восходящего движения на младшем волновом уровне SubMinuette не устойчивое (см. график ниже), что лиши подогревает сомнения.
Для принятия торговый решений буду дожидаться:
Если и данный блок зон поддержки будет пробит - риск нисходящего движения как глубокой коррекции лишь усилится.
как то у Вас всё загадками.
у меня попроще - до-топает думаю сегодня к 1909.13
как то у Вас всё загадками.
у меня попроще - до-топает думаю сегодня к 1909.13
Золоту дорога только на низ
я надеюсь! просто- если выше подымится, я быстрее закроюсь по прибыли.