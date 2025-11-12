GOLD, Золото и XAUUSD - страница 10
Я золото так рассматриваю..буду наблюдать как пройдет уровень..запилит или импульсом.
Сегодняшний день показал, что пока не готовы идти выше 1300. Уж слишком много желающих в лонг! Движение выше 1300 можно предварительно рассматривать на сентябрь месяц( повторюсь предварительно) на ближайшее время хороший потенциал движения в шорт, в район 1250. А дальше нужно смотреть, что будет там... но лучше не заниматься такими прогнозами, а смотреть рыночные данные!!! И торговать по ним))) сейчас есть хорошие открытые позиции в шорт, которые набирали в течении 3 недель. Сегодняшний день, это снятие стопов шортистов, за счёт которых ещё донабрали в шорт. Нужно смотреть начало след неделе, как она будет развиваться, к сожалению нельзя сказать достаточно ли набрали для движения в шорт??? Есть вероятность, что набор продолжится...
По дельте и конфигурации свечи - шорт (минимум - коррекция).
Дельта на основе каких данных считает? По графику mt4, а сам индикатор от куда данные берет?
ФОРТС к сожалению не является основополагающей биржей для золота. Сделки проходящие на ней не влияют на ценообразование фьюча на золото.(очень искажены от реальных). Основной биржей для золота является - London Stock Exchange, там происходит ценообразование. Но простым смертным туда не попасть, единственное чем мы можем довольствоваться, это рыночными данными предоставляемые СМЕ, ведь инсайд никто не отменял))) и все что происходит в Лондоне, так или иначе закладывается и торгуются участниками рынка на СМЕ. На основе данных биржи СМЕ мы можем видеть практические не искаженные реальные сделки, которые влияют на данный инструмент. Поэтому смотреть объемы, дельту и прочее по золоту на ФОРТС к сожалению не совсем приведет к нужному результату.
Обзор рынка ЗОЛОТО
Уровни поддержки
1362.00
1350.00
1343.00
Уровни сопротивления
1329.00
1322.00
1316.00
1340.00 Продажа от уровня
цель 1 - 1326.00
цель 2 - 1322.00
Рекомендация для вход в сделку (Лонг)
Покупать от уровня 1332.00 продажа на уровне 1350.00 и 1355.00
Конеш
Вы не меняйте направление прогноза так часто, не успеваю за вами.