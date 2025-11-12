GOLD, Золото и XAUUSD - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы наш "Капитан очевидность"!
А если я на заборе напишу, что цена на золото зависит от циклов солнечной активности, а на серебро - от фаз луны - Вы поверите?
Конечно стоимость золота, как и любой другой товар, включая валюту, биткоины, индексы и пр. пр. номинировано в долларах. И естественно золото коррелирует со всеми другими мысленными и не мысленными инструментами в мире, включая пресловутый индекс доллара. Однако корреляция эта весьма слабая и специфическая. Поэтому смело утверждать, что стоимость золота вот прямо-таки зависит от индекса доллара.
Какие именно индексы номинированы в долларах?
Какие именно индексы номинированы в долларах?
Не лепи горбатого. Условные "попугаи" индексов как правило не что иное, как взвешенная стоимость компонентов индекса именно по доллару.
Не лепи горбатого. Условные "попугаи" индексов как правило не что иное, как взвешенная стоимость компонентов индекса именно по доллару.
То есть, афффтар имел в виду под словом "индексы" ту часть фондовых индексов мира, которые имеют хождение на фондовом рынке США и алгоритм расчета которых включает в себя учёт рыночной капитализации компании в долларах.
То есть, афффтар имел в виду под словом "индексы" ту часть фондовых индексов мира, которые имеют хождение на фондовом рынке США и алгоритм расчета которых включает в себя учёт рыночной капитализации компании в долларах.
Василий сам частенько "лепит горбатого"...
Индекс доллара:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
Инд долл может падать еще долго, т.к. начался 7-летний цикл ослабления бакса. А по золоту вообще классика
Круто!
Продолжайте в том же духе!
А я буду пользоватьтся этими данными:
Вы будете пользоваться данными за 2010 год? :D :D :D
Инд долл может падать еще долго, т.к. начался 7-летний цикл ослабления бакса. А по золоту вообще классика
Всегда восхищался людьми, которые могут делать прогнозы на года...
Я сам построил ТС долгосрочную, но мой рекорд удержания позиции был 140 дней, в среднем 70-80 дней, но 10 лет.......
Всегда восхищался людьми, которые могут делать прогнозы на года...
Я сам построил ТС долгосрочную, но мой рекорд удержания позиции был 140 дней, в среднем 70-80 дней, но 10 лет.......
А какая разница на года или на 2 дня, цикы и паттерны на любом тф одинаковые :) Я не торгую по таким прогнозам, просто общую картинку смотрю что бы быть в курсе.. Если вы посмотрите EURUSD за весь период на недельках, то там можно выделить очень четкие 7-летки рост-падение-рост-падение.. вот очередной цикл падения закончился в конце 2016 г
На истории всё четкое. Размытое всё при реальной торговле.
Восхищён!
На истории всё четкое. Размытое всё при реальной торговле.
Восхищён!
Ой опять словоблудие