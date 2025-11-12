GOLD, Золото и XAUUSD - страница 8

Vasiliy Sokolov:

Вы наш "Капитан очевидность"! 

А если я на заборе напишу, что цена на золото зависит от циклов солнечной активности, а на серебро - от фаз луны - Вы поверите?

Конечно стоимость золота, как и любой другой товар, включая валюту, биткоины, индексы и пр. пр. номинировано в долларах. И естественно золото коррелирует со всеми другими мысленными и не мысленными инструментами в мире, включая пресловутый индекс доллара. Однако корреляция эта весьма слабая и специфическая. Поэтому смело утверждать, что стоимость золота вот прямо-таки зависит от индекса доллара.


Какие именно индексы номинированы в долларах?

 
Дмитрий:

Какие именно индексы номинированы в долларах?

Не лепи горбатого. Условные "попугаи" индексов как правило не что иное, как взвешенная стоимость компонентов индекса именно по доллару

 
Vasiliy Sokolov:

Не лепи горбатого. Условные "попугаи" индексов как правило не что иное, как взвешенная стоимость компонентов индекса именно по доллару


То есть, афффтар имел в виду под словом "индексы" ту часть фондовых индексов мира, которые имеют хождение на фондовом рынке США и алгоритм расчета которых включает в себя учёт рыночной капитализации компании в долларах.

 
Дмитрий:

То есть, афффтар имел в виду под словом "индексы" ту часть фондовых индексов мира, которые имеют хождение на фондовом рынке США и алгоритм расчета которых включает в себя учёт рыночной капитализации компании в долларах.


Василий сам частенько "лепит горбатого"...

Индекс доллара:

Инд долл может падать еще долго, т.к. начался 7-летний цикл ослабления бакса. А по золоту вообще классика


prostotrader:

Круто!

Продолжайте в том же духе!

А я буду пользоватьтся этими данными:



Вы будете пользоваться данными за 2010 год? :D :D :D
 
Maxim Dmitrievsky:

Инд долл может падать еще долго, т.к. начался 7-летний цикл ослабления бакса. А по золоту вообще классика



Всегда восхищался людьми, которые могут делать прогнозы на года...

Я сам построил ТС долгосрочную, но мой рекорд удержания позиции был 140 дней, в среднем 70-80 дней, но 10 лет.......

Дмитрий:

Всегда восхищался людьми, которые могут делать прогнозы на года...

Я сам построил ТС долгосрочную, но мой рекорд удержания позиции был 140 дней, в среднем 70-80 дней, но 10 лет.......

А какая разница на года или на 2 дня, цикы и паттерны на любом тф одинаковые :) Я не торгую по таким прогнозам, просто общую картинку смотрю что бы быть в курсе.. Если вы посмотрите EURUSD за весь период на недельках, то там можно выделить очень четкие 7-летки рост-падение-рост-падение.. вот очередной цикл падения закончился в конце 2016 г
 
Maxim Dmitrievsky:
А какая разница на года или на 2 дня, цикы и паттерны на любом тф одинаковые :) Я не торгую по таким прогнозам, просто общую картинку смотрю что бы быть в курсе.. Если вы посмотрите EURUSD за весь период на недельках, то там можно выделить очень четкие 7-летки рост-падение-рост-падение.. вот очередной цикл падения закончился в конце 2016 г

На истории всё четкое. Размытое всё при реальной торговле.

Восхищён!

Дмитрий:

На истории всё четкое. Размытое всё при реальной торговле.

Восхищён!


Ой опять словоблудие

