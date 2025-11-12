GOLD, Золото и XAUUSD - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как по мне, золото более адекватный инструмент, чем валюта)
Точно такой-же, как и кукуруза, свинина и йена.
Вкратце, гаданием не занимаюсь, работаю по ситуации, вижу определенные события и принимаю решения. Попробую сюда выложить пару постов, вдруг кого заинтересует. Торгую исключительно фьюч на золото. Торговля как внутри дня, так и среднесрок. Чаще всего это внутринедельно.
На открытии европейской сессии произошел ряд событий, которые задали тенденцию для движения внутри дня. Прошла неплохая серия накопительных сделок по Ask (мелкие желтые ромбы), плюс смена направления работы внутри дня высокочастотников. Накопительные сделки проходили малым лотом, но серийно. В текущей ситуации, это чистая шортовая позиция, которая несет за собой определенные цели. Цель 1320-1316. Дальше Хз, 1320 уже выполнили. Нужно смотреть и наблюдать. Повторюсь, я не занимаюсь гаданием, смотрю текущую ситуации и принимаю решения.
Коррекционное движение состоялось в ожидаемый район 1320-1316. Вчера очень четко и мощно отработали системные участники рынка по бидам, которые вытолкнули цену к району 1342. За прошедший день подрос ОИ +10к по фьючу.
На текущий момент необходимо ждать. В целом на текущий момент сохраняется лонговая ситуация. Необходимо дождаться срыва стопов по бидам и набора пробойщиков в шорт, это даст повод для дальнейшего движения в лонг. Цели для входа в лонг в зоне 1332-1329.
Снижение в ожидаемый диапозон произошло, там не оказалось нужных нам сделок и подтверждения. Пошли ниже. Срыв стопов произошел, гораздо ниже 8 и 9 марта. Были накоплены хорошие бидовые сделки. В пятницу во вторую половину американской сессии, сравняли весь баланс бидовых сделок. Увы, золото зажали в диапозон. Прогнозировать, пока - нет смысла. Золото готовят к движению, нужно ждать до 21 марта. Ставки ФРС, плюс там не далеко экспирация опционного контракта 26 марта. Нахождение золота в диапазоне 1315-1300 вызвал громадный интерес по callам на текущий опционный контракт, но в последнее время идет постепенный сброс и переход на другие контракты, подсказывая нам, что рост возможен, но уже не до 26 марта.
На текущий момент времени идет подготовка к пробою уровня 1307-1304. Активно системные участники работают на пробитие мин. текущего дня и дальше вниз. Движение вниз станет донабором для дальнейшего похода выше к области 1350-1400. Нужно дождаться ФРС и окончания эспирации опционного контракта.
Юрий, что это за "веселые картинки"? С какой целью Вы их постите? Как их интерпретировать?
прорисоввается начало вверх, но небесного сигнала ещё не было по старшему периоду.
хотя есть
Пора покупать?