GOLD, Золото и XAUUSD - страница 55

Новый комментарий
 
SanAlex:

по Графику видно ,что должно что то произойти и цена пойдёт, скорее всего вниз.

Вот это уже разумная оценка, а если посмотреть графики за 200-25- лет (такие тоже есть) то такой вывод только подтверждается.

Не может курс, как и дерево, расти бесконечно, нужно и отдыхать.

 

Не хватает максимума августа. Куда пойдёт?

a

 
VVT:

Не хватает максимума августа. Куда пойдёт?


Не очень корректно показывать ретроспективный график и спрашивать, куда пойдём. Этот график направлен из настоящего в прошлое и имеет одну контрольную точку отсчёта - кончину золотого стандарта

Ладно, отвечу,- если вернуться к золотому стандарту, то цена золота в нынешнем долларе составит 5 - 7 тысяч долларов за унцию и будет расти. 

Понимаю, что это - мировая катастрофа, но это так. 

 
Vasiliy Sokolov:

Вы наш "Капитан очевидность"! 

А если я на заборе напишу, что цена на золото зависит от циклов солнечной активности, а на серебро - от фаз луны - Вы поверите?

Конечно стоимость золота, как и любой другой товар, включая валюту, биткоины, индексы и пр. пр. номинировано в долларах. И естественно золото коррелирует со всеми другими мысленными и не мысленными инструментами в мире, включая пресловутый индекс доллара. Однако корреляция эта весьма слабая и специфическая. Поэтому смело утверждать, что стоимость золота вот прямо-таки зависит от индекса доллара.

Но вот в чем курьёз, связь между циклами солнца и некими историческими событиями можно найти. (А так же и рыночными)

На заборе разумеется не стоит писать(могут не правильно понять ))) )

 

 
Алексей Тарабанов:

Не очень корректно показывать ретроспективный график и спрашивать, куда пойдём. Этот график направлен из настоящего в прошлое и имеет одну контрольную точку отсчёта - кончину золотого стандарта

Ладно, отвечу,- если вернуться к золотому стандарту, то цена золота в нынешнем долларе составит 5 - 7 тысяч долларов за унцию и будет расти. 

Понимаю, что это - мировая катастрофа, но это так. 

нет, золоту куда выше, это как же тогда Россия разбогатеет, вообще-то там у них бобла немерено и печатают, и печатают свои фантики, столько конфет нет даже у Санты, чтобы их все завернуть, не знают куда вложить, говорят вон сотни миллиардов в кеше...Войну  хотят развязать - вот и тарят в золото да в биткоины, биткоины тоже не вариант, стоит терористам вдарить по дата центрам и конец всему...так что палка о двух концах, а золото еще и сырье для ювелирки, и как его тогда будут выкупать в рознице по заоблачным ценам... 

 
solar:

Но вот в чем курьёз, связь между циклами солнца и некими историческими событиями можно найти. (А так же и рыночными)

На заборе разумеется не стоит писать(могут не правильно понять ))) )

 

Давно  solar тут не появлялся. На Марс что ли летал?

А жива еще моя идея с солнцем.)

 
Сергей Криушин:

нет, золоту куда выше, это как же тогда Россия разбогатеет, вообще-то там у них бобла немерено и печатают, и печатают свои фантики, столько конфет нет даже у Санты, чтобы их все завернуть, не знают куда вложить, говорят вон сотни миллиардов в кеше...Войну  хотят развязать - вот и тарят в золото да в биткоины, биткоины тоже не вариант, стоит терористам вдарить по дата центрам и конец всему...так что палка о двух концах, а золото еще и сырье для ювелирки, и как его тогда будут выкупать в рознице по заоблачным ценам... 

Ситуация в мире желает быть лучшей ибо куда хуже.

Денег скоро напечатают выше крыши и драг металлы  легко будут покупаться по высокой цене.

Бумажки могут иметь нулевую стоимость, а металл останется в цене. Не бумажный конечно металл, которого наплодили умелые головы.

 

Но вот в чем курьёз, страны отказавшиеся от золота .. каков будущий тренд ?  

ВОПРОС 

 
solar:

Но вот в чем курьёз, страны отказавшиеся от золота .. каков будущий тренд ?  

ВОПРОС 

Будущий тренд - нечто вроде квадратного трёхчлена. Даже представить невозможно. 

 
Алексей Тарабанов:

Будущий тренд - нечто вроде квадратного трёхчлена. Даже представить невозможно. 

Можно.. 

1...484950515253545556575859606162...116
Новый комментарий