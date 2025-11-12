GOLD, Золото и XAUUSD - страница 55
по Графику видно ,что должно что то произойти и цена пойдёт, скорее всего вниз.
Не может курс, как и дерево, расти бесконечно, нужно и отдыхать.
Не хватает максимума августа. Куда пойдёт?
Не очень корректно показывать ретроспективный график и спрашивать, куда пойдём. Этот график направлен из настоящего в прошлое и имеет одну контрольную точку отсчёта - кончину золотого стандарта.
Ладно, отвечу,- если вернуться к золотому стандарту, то цена золота в нынешнем долларе составит 5 - 7 тысяч долларов за унцию и будет расти.
Понимаю, что это - мировая катастрофа, но это так.
Вы наш "Капитан очевидность"!
А если я на заборе напишу, что цена на золото зависит от циклов солнечной активности, а на серебро - от фаз луны - Вы поверите?
Конечно стоимость золота, как и любой другой товар, включая валюту, биткоины, индексы и пр. пр. номинировано в долларах. И естественно золото коррелирует со всеми другими мысленными и не мысленными инструментами в мире, включая пресловутый индекс доллара. Однако корреляция эта весьма слабая и специфическая. Поэтому смело утверждать, что стоимость золота вот прямо-таки зависит от индекса доллара.
Но вот в чем курьёз, связь между циклами солнца и некими историческими событиями можно найти. (А так же и рыночными)
На заборе разумеется не стоит писать(могут не правильно понять ))) )
нет, золоту куда выше, это как же тогда Россия разбогатеет, вообще-то там у них бобла немерено и печатают, и печатают свои фантики, столько конфет нет даже у Санты, чтобы их все завернуть, не знают куда вложить, говорят вон сотни миллиардов в кеше...Войну хотят развязать - вот и тарят в золото да в биткоины, биткоины тоже не вариант, стоит терористам вдарить по дата центрам и конец всему...так что палка о двух концах, а золото еще и сырье для ювелирки, и как его тогда будут выкупать в рознице по заоблачным ценам...
Давно solar тут не появлялся. На Марс что ли летал?
А жива еще моя идея с солнцем.)
Ситуация в мире желает быть лучшей ибо куда хуже.
Денег скоро напечатают выше крыши и драг металлы легко будут покупаться по высокой цене.
Бумажки могут иметь нулевую стоимость, а металл останется в цене. Не бумажный конечно металл, которого наплодили умелые головы.
Но вот в чем курьёз, страны отказавшиеся от золота .. каков будущий тренд ?
ВОПРОС
Будущий тренд - нечто вроде квадратного трёхчлена. Даже представить невозможно.
Можно..